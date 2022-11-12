«Записались в библиотеку»: Кудрявцева запечатлела свою четырехлетнюю дочку в горчичном комбинезоне с книжками в руках

На этот раз Кудрявцева начала приобщать четырехлетнюю наследницу к чтению. Мария уже второй год ходит в престижный садик, где даже учит английский язык. На этот раз телеведущая привезла кроху в библиотеку. Девочка была облачена в комбинезон горчичного цвета на молнии. Лера запечатлела е с книжками в руках.

«Записались в библиотеку», – призналась она.

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