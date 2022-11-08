В кофейных тонах: Стеша Маликова отметилась в трикотажном платье и стеганой куртке оверсайз — хите сезона

Стеша Маликова уже давно следит за модой. Она родилась в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Ей довелось много путешествовать и посещать светские рауты. Еще во время учебы в МГИМО она запустила свой бренд одежды. А недавно ей удалось исполнить мечту — в Москве открылся ее первый бутик.
Дмитрий во всем поддерживает дочку. На открытии магазина Стеша щегольнула в платье в пол и жакете. Примечательно, что она создает наряды, которые можно носить каждый день. Она недавно демонстрировала актуальные свитера и джинсы.
На этот раз Маликова покрасовалась на улице в молочном трикотажном платье с разрезом и стеганой куртке оверсайз кофейного цвета. Она предпочла лук дополнить объемной вязаной шапкой и шарфом-хомутом. Примечательно, что стеганые пальто и куртки стали хитом сезона. На днях Наталья Подольская отметилась в похожем образе.
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«Для тех, кто хотел мега удобную куртку на зиму, чтобы влезало 150 одежек вниз и было все равно удобно! Мне всегда не хватало карманов в верхней одежде, поэтому в этой куртке мы сделали 2 — большой и маленький», — поделилась модница.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие признались, что пользуются ее советами.