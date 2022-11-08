В кофейных тонах: Стеша Маликова отметилась в трикотажном платье и стеганой куртке оверсайз — хите сезона

На этот раз Маликова покрасовалась на улице в молочном трикотажном платье с разрезом и стеганой куртке оверсайз кофейного цвета. Она предпочла лук дополнить объемной вязаной шапкой и шарфом-хомутом. Примечательно, что стеганые пальто и куртки стали хитом сезона. На днях Наталья Подольская отметилась в похожем образе.

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