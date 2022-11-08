Белоснежный total look: Наталья Подольская в модном стеганом пальто и с сумкой Prada отметилась в Минске

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру певицы. В свое время она участвовала в шоу «Фабрика звезд». Уже давно популярная исполнительница состоит в браке с Владимиром Пресняковым.
Она подарила ему двоих сыновей: Артемия и Ивана. В этом году звезда отвела старшего наследника в первый класс.
Обычно Подольская появляется на вечеринках и фестивалях. Недавно она выступила с мужем на одной сцене. В 40 лет певица продолжает держать себя в форме и часто облачается в женственные наряды. На этот раз она прилетела в Минск. Артистка облачилась в белый трикотажный костюм и угги в тон. Лук также дополнили стеганое пальто, кепка и сумка Prada. Она выдержала образ в одной гамме.
Примечательно, что артистку никто не встретил, хотя Беларусь ее родина. Однако она пояснила, что просто в аэропорту никого не было так рано утром.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Она поддержала тренд на монохром. А стеганые пальто стали популярным еще в прошлом году. Певица Алсу также любит подобные образы. Жену Преснякова осыпали комплиментами.
«Ну до чего красивая», «В белом прям дорого-богато», «Наряд у вас классный», «Без макияжа выглядите необычно», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды