Белоснежный total look: Наталья Подольская в модном стеганом пальто и с сумкой Prada отметилась в Минске

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру певицы. В свое время она участвовала в шоу «Фабрика звезд». Уже давно популярная исполнительница состоит в браке с Владимиром Пресняковым.

Она подарила ему двоих сыновей: Артемия и Ивана. В этом году звезда отвела старшего наследника в первый класс.