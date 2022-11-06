Пришла вся семья: Стеша Маликова в шелковом платье с открытой спиной предстала на открытии своего бутика

В последнее время Стеша часто хвасталась осенними нарядами. Она демонстрировала модный пуховик и красовалась в пальто с элегантной юбкой. Каждый сезон дочка артиста создает актуальные образы. А 5 ноября она открыла свой бутик.

Там Маликова устроила приятную атмосферу и угощения. Она облачилась в черное платье-комбинацию с открытой спиной и жакет в тон. Ее пришли поддержать родные.