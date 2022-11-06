Пришла вся семья: Стеша Маликова в шелковом платье с открытой спиной предстала на открытии своего бутика

Стеша Маликова

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Дочка Дмитрия Маликова теперь принимает гостей в своем магазине одежды. Но только родители, но и бабушка с дедушкой пришли ее поздравить.

Стеша Маликова не так давно окончила МГИМО. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Певец всегда поддерживал наследницу в любых начинаниях. Она часто появлялась на светских раутах. С малых лет наследница артист интересовалась модой. И два года назад она создала свой бренд одежды.

В последнее время Стеша часто хвасталась осенними нарядами. Она демонстрировала модный пуховик и красовалась в пальто с элегантной юбкой. Каждый сезон дочка артиста создает актуальные образы. А 5 ноября она открыла свой бутик. 

Там Маликова устроила приятную атмосферу и угощения. Она облачилась в черное платье-комбинацию с открытой спиной и жакет в тон. Ее пришли поддержать родные. 

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Поддержать наследницу пришел Дмитрий Маликов. Его сопровождала жена, которая не перестает восхищать публику моложавым видом. дедушка Стеши Юрий Маликов предстал с женой Людмилой. Они поздравили юную бизнесвумен. 

«Сегодня 05.11 моя самая большая мечта сбылась! Бутик DressByStesha в самом сердце столицы открыл свои двери! Возвращаюсь домой наполненная самыми добрыми эмоциями и думаю о том, как я благодарна за вашу поддержку! Чувствую, что у меня выросли крылья», – отметила дочка певца.

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Дмитрий Маликов, а также бабушка с дедушкой Стеши Маликовой. Фото: соцсети

Поклонники поразились тому, как все в звездой семье похожи друг на друга. Стешу поздравили с радостным событием. 

 

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