«Эффект разрезов в моде»: Стеша Маликова показала два образа с трендовыми джинсами и свитерами оверсайз

Во время подготовки к открытию бутика Стеша каждый раз представала в новых нарядах. Ранее она хвасталась платьями с воротником «Клодин», костюмами и пуховиками. А теперь дочка артистка примерила джинсы с рваными коленками. Она сочетала их сначала с черным свитшотом и серым свитером оверсайз.

Но потом Маликова показала, что такие джинсы можно носить и со свитером песочного цвета. Она предпочитала подбирать обувь в тон.

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