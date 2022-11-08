«Эффект разрезов в моде»: Стеша Маликова показала два образа с трендовыми джинсами и свитерами оверсайз

Стеша Маликова уже два года занимается своим бизнесом. Дмитрий Маликов помог дочке запустить бренд одежды. Она предпочитает создавать актуальные повседневные наряды и платья для особых случаев. На днях наследница артиста открыла свой бутик в Москве. Теперь она кождой моднице может подобрать свой лук.
Во время подготовки к открытию бутика Стеша каждый раз представала в новых нарядах. Ранее она хвасталась платьями с воротником «Клодин», костюмами и пуховиками. А теперь дочка артистка примерила джинсы с рваными коленками. Она сочетала их сначала с черным свитшотом и серым свитером оверсайз.
Но потом Маликова показала, что такие джинсы можно носить и со свитером песочного цвета. Она предпочитала подбирать обувь в тон.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее нарядами, Для сайта Teleprogramma.pro один из ее луков оценила стилист Надя Иванова.
«Надо понимать, что рванье на джинсах бывает разное. Если эффект таких поношенных, объемных дыр на коленках или множественные дырки, а может даже эффект, словно вы боролись за джинсы с бомжом под мостом – уже однозначно не в тренде и давно. А вот эффект разрезов в моде. Причем, эти разрезы достаточно интенсивные.
Они могут быть не только на джинсах! Они могут быть на платьях, на свитерах. Эффект будто порезали ткань ножом.
Но нужно понимать допустимость такого наряда с точки зрения дресс-кода. такие джинсы допустимы для молодежи. Это может быть стиль кэжуал. А вот в офис или в ресторан я бы не отважилась такие джинсы надевать.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Здесь мне видятся отголоски моды на 90-е: стиль гранж, Курт Кобейн, группа «Нирвана», время секонд-хендов. Сейчас этот стиль тоже возвращается. Если вы приверженецы Кобейна и эта стилистика вам близка, то можете вполне надеть такой свитер. Но он не добавит вам элитарности, добавим вам расхлябанности и свободы. Также нужно понимать, где это будет уместно носить.
Меня смущает черный свитшот. Такие нейтральный, но мрачные колорблоки на Стеше не очень хорошо смотрятся. Я бы его заменила на графитовый или темно-серый оттенок. Сегодня нет в моде четких возрастных ограничений. Многие модели 80-х годов сейчас рекламируют молодежные бренды.
Также многие статусные дамы одеваются в молодежном стиле. Здесь вопрос, на сколько вы себя чувствуете. Для кого-то это может быть моветон, а для кого-то образ максимально комфортный», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro