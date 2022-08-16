Стефания Маликова: как пыталась петь, основала свой бренд одежды, крутила роман с Кириллом Капризовым

К дочери Дмитрия Маликова — Стефании — с рождения был прикован интерес публики. И наследница не подкачала: она выросла в прекрасную завидную невесту, развивает собственный бизнес, много путешествует и грамотно мыслит в свои годы. Девушка избрала собственный путь, не захотев пойти по стопам отца. Как сложилась ее жизнь — читайте в нашем материале.
Стефания Маликова: родители, детство
Стефания Маликова родилась в Москве 13 февраля 2000 года в семье знаменитого композитора, исполнителя Дмитрия Маликова и уроженки Тулы Елены Изаксон.
Маленькая Стефания Маликова с родителями. Фото: соцсети
У Стеши есть единоутробная старшая сестра Ольга и родной младший братик Марк, рожденный суррогатной мамой в 2018 году.
Стефания Маликова с братом Марком. Фото: соцсети
К девочке с момента рождения было приковано повышенное внимание публики, и она привыкла к нему. Но идти по стопам отца Стефания не собиралась. Она решила избрать свой путь и с ранней юности думала, что будет балериной или фармацевтом. Однако по окончании школы выбрала факультет журналистики МГИМО, который окончила в 2021 году.
Стефания Маликова: карьера
Однако не попробовать себя на эстраде дочь Маликова не могла. Отучившись в музыкальной школе на фортепиано и гитаре, она взяла в руки микрофон. Ее песня «Не торопитесь нас женить», исполненная в дуэте с певцом ЮрКиссом, в 2015 году завоевала «Золотой граммофон». В том же году она встала за диджейский пульт на дне рождения телеканала «Муз-ТВ».
Стефания Маликова в клипе «Не торопитесь нас женить». Кадр из клипа
Через два года, в 2017 году Стефания выпустила собственный клип Hey, DJ! с патриотическим призывом любить родину. Но столкнулась с волной хейта за свое творчество.
Стефания Маликова в клипе Hey, DJ! Кадр из клипа
А вот свой первый гонорар Маликова заработала в 12 лет, снявшись с отцом, Эдитой Пьехой и ее внуком Стасом для обложки косметического каталога. Полученные деньги девочка потратила, купив себе черепашек.
Дочка Дмитрия Маликова успела побывать и моделью на подиуме. Стеша участвовала в модных показах и рекламе косметики. При этом рост девушки составляет 163 см, вес — 47 кг. Например, наследница звезды участвовала в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Стефания Маликова с отцом на «Балу дебютанток Tatler». Фото: Global Look Press
Стефания Маликова: телевидение
Попробовала себя Стефания на телевидении. В конце 2016 года Стеша Маликова была ведущей музыкального чарта «Топ-20» на MTV вместе с детьми других звезд — Филиппом Газмановым, Александрой Стриженовой и Алексией Жулиной. В 2018 году Маликова стала ведущей на телеканале «Ю», в программе «В теме Kids» рассказывала о детях звездных родителей и происходящем в их социальных сетях.
Стефания Маликова: фэшн-бизнес
Стать дизайнером модной одежды Стеша Маликова, как признается, хотела всегда. Дочке композитора нравилось разрабатывать модели нарядов, и она начала с сотрудничества с брендом Марии Дидаровой MaYa.
Стефания Маликова в одежде собственного бренда. Фото: соцсети
В период пандемии коронавируса Маликова запустила собственное производство женской одежды. Весной 2020 года она объявила об этом в своем аккаунте в соцсети.
«Мы сделали акцент на деталях и качестве, все наши вещи делаются человеческими руками, не машинами. В них вложено очень много нашей любви и души. Наша философия заключается в простоте, элегантности и красоте», — написала Стеша.
Каждый сезон Маликова представляет модницам новые коллекции женственных нарядов и аксессуаров, лицом которых является она сама. Поклонники стиля бренда нашлись очень быстро и стали преданными покупателями вещей от звездной наследницы. При этом не обошлось без критики: дочку Маликова по сей день упрекают в дороговизне вещей, позволить их себе может не каждая девушка страны.
Стефания Маликова: личная жизнь
За личной жизнью Стеши Маликовой давно и пристально следят сотни тысяч поклонников. Между тем слухи вокруг красавицы и ее романов появляются регулярно. Еще в 15 лет ей приписывали роман с младшим сыном певицы Валерии, Арсением Шульгиным. Молодые люди действительно много времени проводили вместе, девушка искренне радовалась успехам начинающего музыканта на различных фестивалях и конкурсах. Но то была лишь крепкая дружба, ни о какой любви речи не шло.
Арсений Шульгин. Фото: Global Look Press
Были разговоры о романе Стеши с кумиром миллионов Егором Кридом. Но слухи не подтвердились. А вот отношения с сыном экс-губернатора Тульской области Дмитрия Груздева, Леонидом, имели почву: девушка выходила в 2017 году с юношей в свет на мероприятия, мелькали друг у друга в соцсетях, Стеша хвасталась букетами цветов от поклонника. Но серьезных отношений у пары не получилось.
Стефания Маликова и Егор Крид. Фото: соцсети
Летом 2021 года Маликова отдыхала на Алтае вместе с хоккеистом Кириллом Капризовым. Пара скрывалась, но в микроблогах появлялась в одних и тех же местах. В Москве красавица посещала хоккейные матчи бойфренда. Но роман закончился, и поклонники так и не дождались никаких комментариев от Стефании.
Кирилл Капризов. Фото: Global Look Press
Маликова всячески скрывает личную жизнь. С кем она встречается сейчас, неизвестно.
Стефания Маликова: внешность
Дочка Дмитрия Маликова унаследовала от родителей красоту и обаяние, за которые ее и полюбили многочисленные поклонники. Она умело подчеркивает природные данные, при этом хейтеры не отказывают себе в удовольствии упрекнуть девушку в увлечениях уколами красоты. По слухам, Маликова увеличивала себе губы, но рассказывать об этом она не считает нужным.
Стефания Маликова обладает стройной фигурой. Фото: Global Look Press
Стефания Маликова сегодня
А в настоящее время Стефания Маликова развивает свой фэшн-бизнес. Ее собственный бренд Dress by Stesha пользуется большой популярностью у поклонниц, стремящихся повторить стиль своей любимицы.