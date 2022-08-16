Стефания Маликова: как пыталась петь, основала свой бренд одежды, крутила роман с Кириллом Капризовым

В период пандемии коронавируса Маликова запустила собственное производство женской одежды. Весной 2020 года она объявила об этом в своем аккаунте в соцсети.

«Мы сделали акцент на деталях и качестве, все наши вещи делаются человеческими руками, не машинами. В них вложено очень много нашей любви и души. Наша философия заключается в простоте, элегантности и красоте», — написала Стеша.

Каждый сезон Маликова представляет модницам новые коллекции женственных нарядов и аксессуаров, лицом которых является она сама. Поклонники стиля бренда нашлись очень быстро и стали преданными покупателями вещей от звездной наследницы. При этом не обошлось без критики: дочку Маликова по сей день упрекают в дороговизне вещей, позволить их себе может не каждая девушка страны.

Стефания Маликова: личная жизнь

За личной жизнью Стеши Маликовой давно и пристально следят сотни тысяч поклонников. Между тем слухи вокруг красавицы и ее романов появляются регулярно. Еще в 15 лет ей приписывали роман с младшим сыном певицы Валерии, Арсением Шульгиным. Молодые люди действительно много времени проводили вместе, девушка искренне радовалась успехам начинающего музыканта на различных фестивалях и конкурсах. Но то была лишь крепкая дружба, ни о какой любви речи не шло.