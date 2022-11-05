«Мой самый лучший мужчина»: Брутян выложила личные кадры с Прилучным, показав его с нежной и романтичной стороны

«Мой самый лучший мужчина. Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо, что ты у меня есть, спасибо за твою любовь и поддержку! Спасибо твоим прекрасным родителям за тебя! За твое воспитание!

Желаю тебе, чтобы каждый твой день был незабываемым, каждое твое утро было наполнено любовью и радостью!

Я горжусь тобой очень! И благодарю Бога каждый день за тебя! Я всегда буду рядом с тобой! Люблю тебя», – написала Брутян.