«Мой самый лучший мужчина»: Брутян выложила личные кадры с Прилучным, показав его с нежной и романтичной стороны

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Она прославился благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Восемь лет рядом с ним была жена Агата Муцениеце, которая не только снималась с ним, но и подарила артисту детей: сына Тимофея и дочку Мию. Однако в 2020 году супруги развелись.
В этом году Прилучный удивил даже многих друзей. Он закрутил роман с коллегой Зепюр Брутян и сразу сыграл с ней свадьбу. Пара теперь часто выходит в свет. Новая избранница не отпускает от себя актера. На днях они отметились на красной дорожке.
5 ноября Прилучный празднует свой день рождения. Свое 35-летие он отпразднует с женой в Санкт-Петербурге. Примечательно, что Зепюр выложила видео, на котором именинник запечатлен то дома, то на отдыхе. На кадрах он даже с нежностью кружится в танце с возлюбленной и прижимает ее к себе.
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«Мой самый лучший мужчина. Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо, что ты у меня есть, спасибо за твою любовь и поддержку! Спасибо твоим прекрасным родителям за тебя! За твое воспитание!
Желаю тебе, чтобы каждый твой день был незабываемым, каждое твое утро было наполнено любовью и радостью!
Я горжусь тобой очень! И благодарю Бога каждый день за тебя! Я всегда буду рядом с тобой! Люблю тебя», – написала Брутян.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети