Зепюр Брутян в пальто песочного цвета появилась на премьере фильма «Любовники» с Павлом Прилучным

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Он активно снимается в новых проектах. В этом году вышел сериал «Жизнь по вызову», а также продолжение «Мажора». Артист после развода с Агатой Муцениеце два года не говорил о личной жизни. Но минувшим летом он снова женился на Зепюр Брутян. Он устроил пышную свадьбу.
Примечательно, что теперь Павел чаще делится личными кадрами. Он не скрывает, что счастлив с новой возлюбленной. Они появляются на красных дорожках. Актер уже знакомит избранницу со своими увлечениями. На днях они постреляли из оружия в тире.
Накануне супруги отправились на премьеру фильма «Любовники». Прилучный в нем сыграл одну из главных ролей. Брутян сопровождала мужа. Она облачилась в блузку и песочное пальто. Актриса предпочла выглядеть элегантно и скромно. Пара повстречала певицу Катю Лель. Павел с радостью сделал с ней фото.
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Катя Лель. Фото: соцсети
«Поздравляю моего друга Павла Прилучного с премьерой фильма «Любовники», который стартует в кинотеатрах с 3 ноября, мы с мужем смеялись весь фильм, на одном дыхании, где ситуации жизни преподносились с юмором. Благодарю за приглашение и поздравляю Михаила Дворковича», – написала Лель.
Поклонники восхитились кадром. Многие посчитали, что Брутян выглядит счастливой.