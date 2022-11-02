Зепюр Брутян в пальто песочного цвета появилась на премьере фильма «Любовники» с Павлом Прилучным

Накануне супруги отправились на премьеру фильма «Любовники». Прилучный в нем сыграл одну из главных ролей. Брутян сопровождала мужа. Она облачилась в блузку и песочное пальто. Актриса предпочла выглядеть элегантно и скромно. Пара повстречала певицу Катю Лель. Павел с радостью сделал с ней фото.

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