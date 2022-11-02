Умеет веселить: Муцениеце без макияжа в махровом халате провела вечер с дочкой и сыном Прилучного

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно смогла завоевать любовь публики. В ее копилке есть роли в сериале «Закрытая школа», в фильме «Честный развод». Не раз она становилась ведущей шоу «Голос. Дети». Пока лишь в личной жизни звезда не обрела счастье. После развода с Павлом Прилучным она решила не строить новые отношения.
Не так давно Павел женился на Зепюр Брутян. Он не пожалел денег на пышную свадьбу. Агата сожалела лишь о том, что ее с детьми на праздник не позвали. Сына Тимофея и дочку Мию она часто отпускает в гости к отцу.
Накануне Муцениеце после съемок вернулась домой. Она предстала на кадрах в халате и без макияжа. Актриса приготовила ужин, а детям разрешила пойти в магазин. Они вернулись домой с новыми игрушками. Тимофей купил плюшевого голубя, которого назвал Василием. А его сестра принесла игрушку в виде собаки. Агата предложила его назвать Гариком Харламовым.
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Агата всегда веселит наследников. На этот раз засняла, как двигает ушами. Дочка хотела повторить это движение, но вместо ушей у нее двигались брови. Актриса не могла сдержать смех.
Поклонники отметили, что Муцениеце — прекрасная мама. Многие уверены, что Брутян не заменит ее и никогда не станет таким же близким человеком Мие и Тимофею.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды