Умеет веселить: Муцениеце без макияжа в махровом халате провела вечер с дочкой и сыном Прилучного

Накануне Муцениеце после съемок вернулась домой. Она предстала на кадрах в халате и без макияжа. Актриса приготовила ужин, а детям разрешила пойти в магазин. Они вернулись домой с новыми игрушками. Тимофей купил плюшевого голубя, которого назвал Василием. А его сестра принесла игрушку в виде собаки. Агата предложила его назвать Гариком Харламовым.

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