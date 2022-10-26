Приехали пострелять: Прилучный научил свою молодую жену Брутян пользоваться оружием

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Звезда сериала «Мажор» показал, как проводит время с возлюбленной.

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он может похвастаться яркими ролями. Многие зрители знают его не только благодаря сериалу «Мажор», но и сериалу «Закрытая школа». В  этом году актер снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян – актриса с армянскими корнями. Новую любовь артист представил всем спустя 2 года после развода с Агатой Муцениеце.

Примечательно, что теперь Павел стал чаще делится личными фото. Он появляется на публике с молодой женой.  А на выходных у актера часто гостят дети от первого брака. Он заверяет, что Зепюр нашла к ним подход. 

На этот раз Прилучный приехал пострелять из пистолета. Он не скрывает, что ему нравится ездить на автомобилях и обращаться с мужеским оружием. Брутян даже испугалась и отбежала, когда он стал стрелять по мишени. Потом актриса тоже попробовала свои силы, взяв в руки оружие. 

«Муж и жена... Как говорится!» – написала она.

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Поклонники отметили, что Зепюр выглядит очень нежной. Многие осудили Павла, который позволил ей взять в руки оружие. Другие посчитали, что они действительно гармоничная пара. Хотя многие видят в новой жене артиста черты Муцениеце. 

«Ну это романтично только в кино», «Паша, девочкам не стоит давать стрелять», «У него все увлечения агрессивные», «Агата раньше была музой, а теперь Зепюрка», «Смотритесь идеально», — стали писать подписчики.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

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