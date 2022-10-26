Приехали пострелять: Прилучный научил свою молодую жену Брутян пользоваться оружием

На этот раз Прилучный приехал пострелять из пистолета. Он не скрывает, что ему нравится ездить на автомобилях и обращаться с мужеским оружием. Брутян даже испугалась и отбежала, когда он стал стрелять по мишени. Потом актриса тоже попробовала свои силы, взяв в руки оружие.

«Муж и жена... Как говорится!» – написала она.

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