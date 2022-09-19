Миддлтон научила: принц Джордж и принцесса Шарлотта выразили почтение королеве на похоронах, как взрослые

После панихиды началась траурная процессия. Королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке. Ее тело доставили в Виндзорский замок на катафалке. Примечательно, что в этот день многие взгляды были прикованы к правнуку и правнучке Ее Величества.

Принцесса Шарлотта в пальто и шляпке выглядела взрослой. Она переговаривалась с братом, хмуря брови. Когда рядом пронесли гроб, Миддлтон, которая стояла позади детей, склонилась в реверансе. Дочка последовала ее примеру, а принц Джордж склонил голову, как и следует делать по протоколу.

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