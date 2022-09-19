Миддлтон научила: принц Джордж и принцесса Шарлотта выразили почтение королеве на похоронах, как взрослые

Эта осень стала особенно мрачной для англичан. 8 сентября скончалась королева Елизавета II, которая больше 70 лет правила страной. Примечательно, что страна на 10 дней погрузилась в траур. Гроб с тело Ее Величества совершил путешествие из Шотландии в Лондон. Родные посетили траурную церемонию в Букингемском дворце на днях.
19 сентября состоялись похороны королевы. Вестминстерском аббатстве собралось около 2000 гостей. Принц Уильям был в военном мундире, рядом с ним шел брат принц Гарри, который приехал проститься с бабушкой. Их жены в этот день были в черных платьях. Кейт Миддлтон привела старших детей: девятилетнего принца Джорджа и семилетнюю принцессу Шарлотту.
После панихиды началась траурная процессия. Королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке. Ее тело доставили в Виндзорский замок на катафалке. Примечательно, что в этот день многие взгляды были прикованы к правнуку и правнучке Ее Величества.
Принцесса Шарлотта в пальто и шляпке выглядела взрослой. Она переговаривалась с братом, хмуря брови. Когда рядом пронесли гроб, Миддлтон, которая стояла позади детей, склонилась в реверансе. Дочка последовала ее примеру, а принц Джордж склонил голову, как и следует делать по протоколу.
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Ожидается, что вечером королевская семья вновь соберется для закрытой похоронной церемонии. Тело королевы переместят в другую часть часовни и положат возле ее покойного мужа — принца Филиппа.
Напомним, что Елизавета II тяжело переживала утрату супруга, который ушел из жизни в прошлом году. На похоронах королевы также были принц Гарри и Меган Маркл, президент США Джо Байден с женой и другие известные персоны.