Засняли смеющимся: Джо Байден с женой Джилл предстал на похоронах королевы Елизаветы II

В Великобритании настал день похорон королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 апреля. Вся страна скорбит по этой потере. За минувшие 10 дней состоялось несколько траурных церемоний, в том числе в Букинггемском дворце. Примечательно, что простить с ней приехал и внук принц Гарри, который был не в США, а как раз в Британии. Позже приехала и его жена Меган Маркл.
19 сентября около 2 тысяч гостей и родных королевы собралось в Вестминстерском аббатстве. Там прошла траурная панихида. На мероприятии были: король Карл III с женой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Гарри и Меган Маркл, принцесса Беатрис.
Также в зале появился президент США Джо Байден с женой Джилл, котора была в черном пальто на пуговицах и шляпке. Камеры зафиксировали президента в тот момент, когда он что-то весело обсуждал с одним из присутствующих на церемонии.
Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа. Также Байден порой теряется и хочет пожать руку, когда рядом с ним никого нет.
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Напомним, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии. Ее похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.