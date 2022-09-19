Засняли смеющимся: Джо Байден с женой Джилл предстал на похоронах королевы Елизаветы II

19 сентября около 2 тысяч гостей и родных королевы собралось в Вестминстерском аббатстве. Там прошла траурная панихида. На мероприятии были: король Карл III с женой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Гарри и Меган Маркл, принцесса Беатрис.

Также в зале появился президент США Джо Байден с женой Джилл, котора была в черном пальто на пуговицах и шляпке. Камеры зафиксировали президента в тот момент, когда он что-то весело обсуждал с одним из присутствующих на церемонии.