Бледное лицо, тонкие кисти рук: как королева Елизавета II выглядела на фото, сделанных за два дня до ее смерти

Принц Чарльз теперь стал новым королем Великобритании. Он взял имя Карл III. 9 сентября монарх вернется в Лондон. Об этом объявила премьер-министр Лиз Трасс. Примечательно, что именно с ней королева Елизавета II виделась за два дня до смерти в замке Балморал. Фото с этой официально встречи стали последними перед тем, как королева умерла.

Тогда она была облачена в клетчатую юбку и серый кардиган. У Елизаветы II было бледное лицо, но она улыбалась. В руках королева держала тросточку, без которой уже не ходила. Кисти рук стали совсем тонкими и покрылись черными пятнами от выступающих вен.

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