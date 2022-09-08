Бледное лицо, тонкие кисти рук: как королева Елизавета II выглядела на фото, сделанных за два дня до ее смерти

Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Она находилась в замке Балморал в Шотландии. Днем врачи забили тревогу, когда королева стала плохо себя чувствовать.
Так как ее состояние ухудшалось, в замок стали приезжать родные, чтобы успеть с ней проститься. Принц Чарльз и принц Эндрю находились рядом с ней внуки принц Уильям и принц Гарри также прибыли в Шотландию.
Принц Чарльз теперь стал новым королем Великобритании. Он взял имя Карл III. 9 сентября монарх вернется в Лондон. Об этом объявила премьер-министр Лиз Трасс. Примечательно, что именно с ней королева Елизавета II виделась за два дня до смерти в замке Балморал. Фото с этой официально встречи стали последними перед тем, как королева умерла.
Тогда она была облачена в клетчатую юбку и серый кардиган. У Елизаветы II было бледное лицо, но она улыбалась. В руках королева держала тросточку, без которой уже не ходила. Кисти рук стали совсем тонкими и покрылись черными пятнами от выступающих вен.
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Королева Елизавета II и премьер-министр Лиз Трасс. Фото: Global Look Press
Всего на полтора года Елизавета II пережила своего супруга, принца Филиппа, скончавшегося в апреле 2021-го. Они поженились 20 ноября 1947-го в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и прожили в браке больше 70 лет.
Напомним, что согласно протоколу, если королева умирает в Шотландии, то ее гроб должны доставить в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где пройдет поминальная служба. Далее гроб доставят в Вестминстерский дворец, где он простоит четыре дня. Через девять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны.
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press