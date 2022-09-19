Меган Маркл в платье-пальто с элегантными разрезами и в шляпке держалась отстраненно на панихиде по королеве

8 сентября ушла из жизни королева Елизавета II. Она за несколько дней до случившегося принимала гостей в замке. Врачи были встревожены ее состоянием, поэтому многие родственники успели приехать и проститься с ней. Лишь внук принц Гарри опоздал, так как его путь был слишком долгим до Шотландии, где находилась королева.
На 10 дней Великобритания погрузилась в тарур. Гроб с телом королевы привезли в Букингемский дворец на днях, чтобы народ мог с ней проститься. А на траурной церемонии были ее сын принц Эндрю, внуки с женами. Даже Меган Маркл приехала, чтобы быть рядом с принцем Гарри в трудную минуту. Герцог Сассекский также забыл про разногласия с братом принцем Уильямом.
19 сентября прошли похороны королевы. Гроб с телом Елизаветы II установлен на главном алтаре аббатства. Отпевание проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В Вестминстерском аббатстве собралось около 2000 тысяч человек. Принц Уильям пришел с женой Кейт Миддлтон и детьми.
Принц Гарри также участвовал в панихиде и траурной процессии. Так как он был с братом впереди, то его жене Меган Маркл пришлось быть позади. Она словно держалась от всех отстраненно.
Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: кадр из трансляции BBC
Многие в этот день скрыли под шляпками заплаканные лица. Герцогиня Сассекская была в черном платье с рукавами с изящными разрезами. Туфли-лодочки и шляпка дополняли ее образ. Она выглядела особенно печальной.
На церемонию прощания приехали также принцесса Беатрис, король Карл III с женой Камиллой. Многие политики приехали на похороны, среди них был президент США Джо Байден.
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Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Панихида продлилась 55 минут. Затем началась траурная процессия. После государственных похорон тело королевы будет доставлено в Виндзор, к часовне Святого Георгия, где состоится последняя служба. Там Елизавета II упокоится рядом с мужем принцем Филиппом, который ушел из жизни в апреле прошлого года.