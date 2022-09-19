Меган Маркл в платье-пальто с элегантными разрезами и в шляпке держалась отстраненно на панихиде по королеве

19 сентября прошли похороны королевы. Гроб с телом Елизаветы II установлен на главном алтаре аббатства. Отпевание проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В Вестминстерском аббатстве собралось около 2000 тысяч человек. Принц Уильям пришел с женой Кейт Миддлтон и детьми.

Принц Гарри также участвовал в панихиде и траурной процессии. Так как он был с братом впереди, то его жене Меган Маркл пришлось быть позади. Она словно держалась от всех отстраненно.