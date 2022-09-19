Кейт Миддлтон в черном приталенном платье и шляпке с вуалью и принц Уильям с детьми появились на панихиде

А вот 19 сентября состоялись похороны Елизаветы II. В роскошных готических интерьерах Вестминстерского аббатства собралась семья и гости, которых насчитывается порядка 2000 человек. Принц Уильям был в форме, а вот принцу Гарри было запрещено облачаться в форму. Но братья были рядом. Кейт Миддлтон также привела детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Принцесса Уэльская предстала в красивом черном платье, которое дополнила шляпой с траурной вуалью. Изящный образ смотрелся эффектно благодаря жемчужным серьгам — любимый камень аристократок, которым принято выражать скорбь. Она с грустью улыбалась, стараясь подбадривать детей. С ними не было младшего сына Луи.

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