Кейт Миддлтон в черном приталенном платье и шляпке с вуалью и принц Уильям с детьми появились на панихиде

19 сентября Британия прощается с королевой. Родные Ее Величества и гости собираются в Вестминстерском аббатстве на похоронах королевы
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Эта осень стала особенно печальной для Великобритании. Ушла из жизни королева Елизавета II, которой было 96 лет. Она всего на полтора года пережила своего мужа принца Филиппа. Врачи находились рядом с королевой в одном из замков в Шотландии, когда ей стало плохо. На 10 дней в стране был объявлен траур. 

 

Минувшие 10 дней стали особенно сложными для членов королевской семьи. По королевскому протоколу гроб с телом королевы не сразу оказался в Букингемском дворце, так как его привзили в разные знаковые места, чтобы народ мог попрощаться с Елизаветой II. На траурной церемонии в Лондоне были новый король Карл III, сын Эндрю и внуки Гарри и Уильям с женами. 

А вот 19 сентября состоялись похороны Елизаветы II. В роскошных готических интерьерах Вестминстерского аббатства собралась семья и гости, которых насчитывается порядка 2000 человек. Принц Уильям был в форме, а вот принцу Гарри было запрещено облачаться в форму. Но братья были рядом. Кейт Миддлтон также привела детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту. 

Принцесса Уэльская предстала в красивом черном платье, которое дополнила шляпой с траурной вуалью. Изящный образ смотрелся эффектно благодаря жемчужным серьгам — любимый камень аристократок, которым принято выражать скорбь. Она с грустью улыбалась, стараясь подбадривать детей. С ними не было младшего сына Луи. 

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: кадр из трансляции BBC

Меган Маркл также появилась на панихиде. Проститься с королевой приехала и принцесса Беатрис. Всю неделю внучка Елизаветы II посвящала умершей бабушке трогательные строки. Карл III c женой Камиллой Паркер-Боулз также проводили королеву в последний путь. 

Напомним, что после государственных похорон тело королевы будет доставлено в Виндзор, к часовне Святого Георгия, где состоится последняя служба. Там Елизавета II упокоится рядом с мужем принцем Филиппом.

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