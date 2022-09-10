«Мальчишка с вашего двора»: Агата Муцениеце в куртке оверсайз из денима запечатлелась без макияжа

На этот Агата решила посвятить выходной себе. Она отправилась в салон красоты. Актриса поделилась фото с лифтолуком. Она покрасовалась в толстовке и остромодной куртке оверсайз из денима. От макияжа артистка отказалась. Муцениеце не побоялась показать свою природную красоту. Она накинула на голову капюшон.

«Мальчишка с вашего двора», – заявила она.

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