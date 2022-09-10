«Мальчишка с вашего двора»: Агата Муцениеце в куртке оверсайз из денима запечатлелась без макияжа

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в «Закрытой школе». Примечательно, что теперь в ее копилке десятки работ. Она также несколько раз становилась ведущей шоу «Голос.Дети». После развода с Павлом Прилучным у нее появилось множество предложений по работе.
Недавно Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Теперь супруги живут вместе. Иногда актер забирает к себе детей от первой жены: сына Тимофея и дочку Мию. А вот Муцениеце пока не строит личную жизнь. Она сосредоточила внимание на съемках. Но при этом звезда часто выходит в свет. Она носит платья и женственные костюмы с юбками.
На этот Агата решила посвятить выходной себе. Она отправилась в салон красоты. Актриса поделилась фото с лифтолуком. Она покрасовалась в толстовке и остромодной куртке оверсайз из денима. От макияжа артистка отказалась. Муцениеце не побоялась показать свою природную красоту. Она накинула на голову капюшон.
«Мальчишка с вашего двора», – заявила она.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Муцениеце получила много комплиментов. Поклонники признались, что любят ее за честность и открытость. Многие отмечают, что после таких фото ее перевоплощения для красных дорожек выглядят особенно эффектно. «Ну что за девушка», «Агата, все мы такие на самом деле», «Иногда надеть толстовку — лучшее решение», «Какая вы милая», «А я вас не узнала», — стали писать подписчики.