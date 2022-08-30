Обнял своего тестя: Прилучный поделился трогательными кадрами со свадьбы с Брутян

Павел Прилучный является известным актером. Он уже много лет снимается в кино. Зрители полюбили его за роли в сериале «На игре», «Мажор». Он смог покорить сердца миллионов поклонников. Почти 10 лет его женой была Агата Муцениеце. Однако актриса от него ушла с двумя детьми, когда не смогла больше терпеть его «выходки» в нетрезвом состоянии.
Два года Павел предпочитал не говорить о личной жизни. Лишь недавно он признался, что тяжело переживал развод и нашел утешение в Мирославе Карпович, но актер заверил, что романа у них не было.
А вот в этом году Прилучный стал публиковать фотографии с Зепюр Брутян. Они расписались в ЗАГСе весной, а на днях пара устроила роскошную свадьбу в Москве.
Артист собрал около 70 гостей. Торжество прошло на вилле, а рядом у водоема было организовано пространство для клятв и первого поцелуя молодоженов. Брутян в пышном платье со шлейфом появилась на публике. Под руку ее вел отец Аршак Робертович.
Также были танцы, слез счастья и выступления звезд. Стас Михайлов и Мот спели свои хиты. Кульминацией праздника стал многоярусный торт за 300 тысяч рублей.
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А теперь Прилучный выложил самые трогательные кадры со свадьбы. На них он целует невесту, пускает слезу и даже обнимает своего тестя. К слову, на торжестве также была его мама и моложавая теща.
«Минуты, которые навсегда останутся в наших сердцах… Спасибо нашим родным и друзьям, что сделали этот день незабываемым!» — отметил актер. — «Подготовка к этому важному для нас дню проходила с большим вниманием к деталям. Именно поэтому все прошло на высоте. А церемония была не только торжественной, но и трогательной», — добавил он.