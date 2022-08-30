Обнял своего тестя: Прилучный поделился трогательными кадрами со свадьбы с Брутян

Два года Павел предпочитал не говорить о личной жизни. Лишь недавно он признался, что тяжело переживал развод и нашел утешение в Мирославе Карпович, но актер заверил, что романа у них не было.

А вот в этом году Прилучный стал публиковать фотографии с Зепюр Брутян. Они расписались в ЗАГСе весной, а на днях пара устроила роскошную свадьбу в Москве.