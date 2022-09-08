«Сама себя не узнала»: Агата Муцениеце в трикотажном костюме с юбкой макси и модных ботинках вышла в свет

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие зрители любят сериал «Закрытая школа», где она снялась с Палом Прилучным.

Тогда они тайно сыграли свадьбу, но их союз продлился всего 8 лет. Артистка родила сына Тимофея и дочку Мию. С бывшим мужем она осталась в дружеских отношениях.