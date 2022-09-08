«Сама себя не узнала»: Агата Муцениеце в трикотажном костюме с юбкой макси и модных ботинках вышла в свет

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие зрители любят сериал «Закрытая школа», где она снялась с Палом Прилучным.
Тогда они тайно сыграли свадьбу, но их союз продлился всего 8 лет. Артистка родила сына Тимофея и дочку Мию. С бывшим мужем она осталась в дружеских отношениях.
Недавно Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Примечательно, что он уже познакомил детей с молодой женой. Но Муцениеце в свою очередь не высказывается о жизни бывшего супруга. Недавно она свозила дочку и сына на родину в Латвию. А вот после возращению в Москву актриса уже несколько раз вышла в свет.
7 сентября Агата отправилась на презентацию нового сезона платформы «Иви». На ковровой дорожке она появилась в трикотажном костюме оверсайз малинового цвета. Объемный кардиган скрыл ее фигуру, визуально сделав более хрупкой. Юбка мидакси позволила показать модные грубые ботинки на толстой подошве.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Презентация нового сезона. Какая-то я другая на этих фото, сама себя не узнала», – написала звезда.
Поклонники также отметили, что Муцениеце стала выглядеть еще более женственно. Ее осыпали комплиментами. «Вы прекрасны», «Ох, вы только краше с каждым днем», Наряд просто безумно хорош», «Вы сногсшибательны», — прокомментировали пост подписчики.