«Агата на стиле»: Муцениеце в неоновом джемпере и рубашке Balenciaga оторвалась с молодыми актерами (видео)

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что зарабатывать начала рано, чтобы помогать маме. Агата даже работала моделью и снималась в рекламе, а уже потом ей удалось начать актерскую карьеру. Теперь в ее копилке много работ, а ставка за один съемочный день выросла с 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
8 лет Муцениеце была в браке с Павлом Прилучным. Позже она призналась, что сама не ожидала, что их брак будет таким долгим. Актриса растит двоих детей: Тимофея и Мию. А вот Прилучный в этом году сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Примечательно, что бывшая жена звезды «Мажора» не комментирует его личную жизнь. Она сосредоточена на своей карьере.
После отпуска, который Агата провела на родине в Латвии с детьми, она окуналась в светскую жизнь Москвы. Актриса то и дело появляется на красных дорожках. Она носит как косухи и трикотажные костюмы, так и дерзские кожаные наряды.
А 8 сентября Муцениеце щегольнула в неоновой рубашке Balenciaga и джемпере в тон другого бренда. Она сделала макияж и кудри в салоне красоты. В тренче звезда отправилась на премьеру сериала «Стая».
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
На мероприятии Агата встретилась с коллегами: 20-летним Эльшаном Алескеровым, 26-летним Юрием Насоновым, а также с 23-летней Анастасией Красовской и другими актерами. Они устроили танцы поздно ночью. Друзья даже спели импровизированную песню.
«Агата на стиле», – звучало из их уст.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие желают, чтобы она нашла свое счастье. Хотя сама актриса признавалась, что не ищет себе нового мужа.