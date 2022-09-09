«Агата на стиле»: Муцениеце в неоновом джемпере и рубашке Balenciaga оторвалась с молодыми актерами (видео)

После отпуска, который Агата провела на родине в Латвии с детьми, она окуналась в светскую жизнь Москвы. Актриса то и дело появляется на красных дорожках. Она носит как косухи и трикотажные костюмы, так и дерзские кожаные наряды.

А 8 сентября Муцениеце щегольнула в неоновой рубашке Balenciaga и джемпере в тон другого бренда. Она сделала макияж и кудри в салоне красоты. В тренче звезда отправилась на премьеру сериала «Стая».

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