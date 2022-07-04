«Испанский Батурин»: Рудковская осудила футболиста Пике, который хочет отнять детей у Шакиры

Шакира является одной из самых известных колумбийских певиц. Она много лет выступает на сцене. Артистка 22 года строила отношения с футболистом Жераром Пике.
Их считали одной из самых крепких пар. Влюбленны не хотели играть свадьбу. Избранница спортсмена родила двоих сыновей: Милана и Сашу. В этом году звезда просила Пике, узнав о его изменах.
Теперь таблоиды сообщают, что футболист намерен судиться с Шакирой, которая хочет перебраться с наследниками в Майами. Жерар намерен добиться полной опеки над детьми.
Многие поклонники возмущены его поведением. А продюсер и светская львица Яна Рудковская призналась, что была в такой же ситуации, когда рассталась с миллионером Игорем Батуриным, которому родила сына и воспитала его ребенка от эк-жены.
Яна Рудковская со старшим сыном. Фото: соцсети звезды
«Прям как у меня история 15 лет назад! Один в один!» – отметила Яна.
«Какие доводы он будет приводить в суде чтобы получить полную опеку? И с кем будут дети когда он будет шастать с очередной пассией по барам!? Ну ладно был бы пай-папа, а Шакира-изменщица и загульная!? Тогда можно было еще мотив и логику понять! А так?
Очередной испанский Батурин! Всем сердцем буду переживать за Шакиру! Сил и мужества ей!» – заявила она.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». К слову, Рудковская заботится о детях, которые родились от Батурина. При этом она счастлива в браке с Евгением Плющенко, с которым воспитывает еще двоих сыновей: Александра и Арсения.