«Испанский Батурин»: Рудковская осудила футболиста Пике, который хочет отнять детей у Шакиры

Шакира является одной из самых известных колумбийских певиц. Она много лет выступает на сцене. Артистка 22 года строила отношения с футболистом Жераром Пике.

Их считали одной из самых крепких пар. Влюбленны не хотели играть свадьбу. Избранница спортсмена родила двоих сыновей: Милана и Сашу. В этом году звезда просила Пике, узнав о его изменах.