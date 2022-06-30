«Перешел на 4 курс в МГИМО»: Рудковская запечатлелась с повзрослевшим сыном Батурина

«Моему среднему сыну Колюне исполнилось 20 лет! Уже совсем взрослый! Перешел на 4 курс в МГИМО! Занимается музыкой и боксом, играет профессионально в футбол! Горжусь тобой, Коленька, будь счастлив! С днем рождения! Люблю», — написала Яна.

Напомним, что с Батуриным она прожила в браке семь лет. Она также воспитала его сына Андрея, но позже призналась, что он приемный. На самом деле наследника родила Юлия Салтовец, которая была женой бизнесмена до Рудковской. Все дети живут с мамой под одной крышей, но на публике стараются не появляться.

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