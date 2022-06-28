Дизайнерский ремонт: Рудковская в мини-платье вместе с годовалым сыном показала новую спальню

Яна Рудковская является известным продюсером. Она не скрывает, что прославилась благодаря Диме Билану, который является ее подопечным.
Также Яна уже давно состоит в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Они живут в просторном особняке, где растят сыновей: девятилетнего Александра и Арсения, которому всего год.
Примечательно, что Рудковская любит брендовые наряды, покупает предметы искусства. Дома она часто устраивает званые ужины. На этот раз жена фигуриста решила показать ремонт в спальне, где все обустроила с помощью специалистов.
На кадрах Яна в мини-платье покрасовалась вместе с младшим сыном. Она показала роскошную кровать, тумбочки с зеркальным эффектом, шторы с бархатным эффектом.
«Готово новое пространство в нашем доме, и я с радостью хочу показать, какая красота получилась у нас в спальне.
Посмотрите, здесь все продумано до мелочей и создано с особой любовью. Вместе с моими друзьями компанией текстильного декорирования мы прошли стадию от формирования общей концепции до финального воплощения идеи!
Когда декораторы показали мне каталог обоев моего любимого, я с первого взгляда влюбилась в смелый дизайн этих стильных обезьян.
Финальной аккорд в создании идеальной спальни сыграли шикарные шторы», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, что получилось. Многие также заметили, что Арсений подрос и стал очень самостоятельным.
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