Дизайнерский ремонт: Рудковская в мини-платье вместе с годовалым сыном показала новую спальню

Примечательно, что Рудковская любит брендовые наряды, покупает предметы искусства. Дома она часто устраивает званые ужины. На этот раз жена фигуриста решила показать ремонт в спальне, где все обустроила с помощью специалистов.

На кадрах Яна в мини-платье покрасовалась вместе с младшим сыном. Она показала роскошную кровать, тумбочки с зеркальным эффектом, шторы с бархатным эффектом.