Подарки, футбол, веселье: Рудковская в шифоновом платье-балахоне привела сына на праздник к Киркорову

Среди гостей также отметились: Валерия, Лариса Долина, Марина Юдашкина и другие известные персоны. А дети смогли сыграть в футбол и повеселиться.

«Мартин, дорогой, с днем рождения! Как здорово, что у тебя есть такой потрясающий папа — Филипп, который делает такой праздник для тебя и твоих друзей! Ты — такой потрясающий мальчик! Безумно талантливый (в папу) и очень скромный (это, ясно, не в батю)! И, конечно, я очень рада, что команда Мартина победила в футбольном матче, а его друг Саня забил решающий гол! Ура», — написала Рудковская.

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