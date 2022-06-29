Подарки, футбол, веселье: Рудковская в шифоновом платье-балахоне привела сына на праздник к Киркорову

Яна Рудковская является известной светской львицей и продюсером. Она работает с Димой Биланом и другими артистами.
Уже много лет бизнесвумен счастлива в браке с Евгением Плющенко. Они не перестают обустраивать свой особняк, а также растят двоих сыновей: девятилетнего Александра и годовалого Арсения.
Обычно Рудковская не пропускает модных показов и красных дорожек. На этот раз она со старшим сыном появилась на празднике у Филиппа Киркорова, который устроил вечеринку для сына Мартина, которому исполнилось 10 лет. Для такого случая Яна облачилась в платье-балахон пурпурного цвета. Она вручила подарки имениннику и поздравила артиста.
Среди гостей также отметились: Валерия, Лариса Долина, Марина Юдашкина и другие известные персоны. А дети смогли сыграть в футбол и повеселиться.
«Мартин, дорогой, с днем рождения! Как здорово, что у тебя есть такой потрясающий папа — Филипп, который делает такой праздник для тебя и твоих друзей! Ты — такой потрясающий мальчик! Безумно талантливый (в папу) и очень скромный (это, ясно, не в батю)!
И, конечно, я очень рада, что команда Мартина победила в футбольном матче, а его друг Саня забил решающий гол! Ура», — написала Рудковская.
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