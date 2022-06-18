Почему на самом деле расстались Шакира и футболист сборной Испании Пике

К счастью, расход (официально они до сих пор не женаты) не сопровождается жуткой сварой, зато есть куча кривотолков, прояснить которые взялась «Телепрограмма».
Музыка их связала
Не все интересуются футболом, но все знают Шакиру. Ее союз с капитаном футбольной «Барселоны» и сборной Испании Пике (Жерар Пике Бернабеу) был действительно звездным. Она - именитая колумбийская исполнительница, он - мегаизвестный спортсмен. Сошлись через музыку - и разница в 10 лет (певица старше, при этом дни рождения у них в один день) им совсем не мешала.
Познакомились они в ЮАР в 2010 году, где Испания феерически разобрала всех соперников и выиграла Кубок мира. Шакира была музыкальным лицом турнира. Перед стартом чемпионата оба участвовали в съемках клипа Waka Waka на официальный гимн того турнира. Пике в ролике показывал слова This Time for Africa («Пришло время Африки»).
Хоть соцсети были еще не так развиты, как сейчас, Пике нашел возможность и написал Шакире, что они снова увидятся - это была шутка по поводу участия в соревновании, ведь заранее было известно, что еще раз певица выступит только в финале. Переписка началась с бесед о погоде. Позже Шакира вспомнит тот чемпионат мира: «Несколько лет я не чувствовала любви. И вдруг я встретила его - и вышло солнце»». На момент начала общения оба были в отношениях.
Но в начале 2011 года Шакира рассталась с адвокатом Антонио де ла Руа после 11 прожитых вместе лет, а Пике, в свою очередь, разорвал с актрисой Нурией Томас. Через год певица и футболист объявили себя парой. Позже футболист назовет певицу самым большим титулом, что взял за карьеру. Их отношения не сопровождались скандалами или подозрениями в изменах.
При этом Шакира то ли в шутку, то ли нет намекала на ревнивый характер молодого и горячего мужа: «Единственным человеком, которому он позволил бы коснуться моего бедра, была Рианна». Он ласково называл любимую обезьянкой или Джокондой - за обворожительную улыбку. Она запрыгивала на Пике на пляже, обхватив руками, и представляла себя коалой.
Казалось, единственная проблема, существующая в звездной семейке, это непунктуальность жены. Шакира рассказывала: «Мой бедный муж, чертов бойфренд, чертов папочка - как бы вы его ни называли. Он постоянно меня ждет. Он уже устал ждать. Из-за этого мы и ссоримся».
Ради сыновей Шакира и Пике решили расстаться без скандала. Фото: Global Look Press
В январе 2013 года у пары родился сын Милан, через два года - сын Саша. Шакира называла Пике современным отцом и объясняла, что из-за детей поменяла приоритеты, стараясь уделять больше времени семье. Сыновья пары занимаются футболом, шахматами и играют на музыкальных инструментах.
Бум-Бум, нервный срыв или free love
Пока одни футболисты женятся по пять раз и судятся с бывшими за алименты, Пике и Шакире удалось выстроить гармоничный брак. Или не брак? Несмотря на полную идиллию, оба, как уверяли, совершенно сознательно отказывались от свадьбы.
«Не хочу, чтобы он видел во мне жену, - парадоксально подчеркивала Шакира. - Предпочитаю, чтобы я всегда была для него девушкой или любовницей. Это как запретный плод - хочу держать его в тонусе».
Пике поддерживал жену и никогда не делал ей предложение. Только отшучивался: «Мне просто нужно пару дней. На первый я соберусь, а потом сделаю это предложение». И все же оказалось, что не все так волшебно. В этом году в испанской газете El Periodico, довольно авторитетном и не «желтушном» издании, написали: Пике изменил Шакире и вернулся в свой старый дом. Якобы певица застала спортсмена на семейном ложе с 20-летней блондинкой, вернувшись домой раньше положенного срока. Все, как в анекдоте.
А самое популярное издание Испании Marca выследило, что Пике с Шакирой перестали вместе забирать детей из школы. После появились фото вокалистки с отдыха - мужа рядом не было. Через некоторое время юмористический Твиттер Le Marke Sports написал, что футболист изменил жене с 43-летней мамой одноклубника по «Барселоне» Гави. И многие поверили в этот бред.
Весной 2022 года Шакира и пуэрториканский рэпер Rauw Alejandro выпустили трек Te Felicito («Поздравляю»). Там есть и такие слова: «У меня красные глаза от слез - я плачу из-за тебя. Теперь кажется, что ты сожалеешь. Звучит искренне, но я хорошо знаю тебя. Знаю, что ты лжешь. Твои актерские способности заслуживают восхищения».
А в начале июня появились новости о том, что певица слегла в клинику Барселоны с нервным срывом. Чуть позже Шакира опровергла слух, но во избежание дальнейших спекуляций сделала заявление: «С сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание».
Пике никак не комментировал событие. На фоне громкого расхода выступила лишь известная в интернете бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница эффектных ягодиц, по прозвищу Мисс Бум-Бум. Она заявила, что дружила с бывшим президентом «Барселоны», за которую играет Пике, и именно тот выдал мужу Шакиры ее телефон.
Красотка Сьюзи уверяет, что муж Шакиры одолевал ее сообщениями, слал неприличные картинки. Но девушка не стала ему отвечать. Фото: Global Look Press
- Пике каждый день писал, какая у меня большая задница и спрашивал, когда я приеду в Европу, - рассказала в интервью Кортес. - Единственные футболисты «Барселоны», которые никогда не писали мне, это Лионель Месси и Филиппе Коутиньо. В отличие от Пике они отличные мужья и уважают своих жен. Пике еще присылал мне свои откровенные фото. Но я не открывала их.
Кроме того, в испанской прессе появилась и неподтвержденная информация о свободном формате отношений пары. - Некто очень близкий к Пике уверил меня, что проблемы в изменах не было, - удивил всех журналист Хосе Антонио Авилес. - Очень большим сюрпризом оказалось заявление Шакиры о разрыве. У них было соглашение: делай, что хочешь, и я буду делать, что хочу. Но на публике они должны были быть парой.