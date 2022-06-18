Почему на самом деле расстались Шакира и футболист сборной Испании Пике

К счастью, расход (официально они до сих пор не женаты) не сопровождается жуткой сварой, зато есть куча кривотолков, прояснить которые взялась «Телепрограмма».

Музыка их связала

Не все интересуются футболом, но все знают Шакиру. Ее союз с капитаном футбольной «Барселоны» и сборной Испании Пике (Жерар Пике Бернабеу) был действительно звездным. Она - именитая колумбийская исполнительница, он - мегаизвестный спортсмен. Сошлись через музыку - и разница в 10 лет (певица старше, при этом дни рождения у них в один день) им совсем не мешала.

Познакомились они в ЮАР в 2010 году, где Испания феерически разобрала всех соперников и выиграла Кубок мира. Шакира была музыкальным лицом турнира. Перед стартом чемпионата оба участвовали в съемках клипа Waka Waka на официальный гимн того турнира. Пике в ролике показывал слова This Time for Africa («Пришло время Африки»).

Хоть соцсети были еще не так развиты, как сейчас, Пике нашел возможность и написал Шакире, что они снова увидятся - это была шутка по поводу участия в соревновании, ведь заранее было известно, что еще раз певица выступит только в финале. Переписка началась с бесед о погоде. Позже Шакира вспомнит тот чемпионат мира: «Несколько лет я не чувствовала любви. И вдруг я встретила его - и вышло солнце»». На момент начала общения оба были в отношениях.

Но в начале 2011 года Шакира рассталась с адвокатом Антонио де ла Руа после 11 прожитых вместе лет, а Пике, в свою очередь, разорвал с актрисой Нурией Томас. Через год певица и футболист объявили себя парой. Позже футболист назовет певицу самым большим титулом, что взял за карьеру. Их отношения не сопровождались скандалами или подозрениями в изменах.

При этом Шакира то ли в шутку, то ли нет намекала на ревнивый характер молодого и горячего мужа: «Единственным человеком, которому он позволил бы коснуться моего бедра, была Рианна». Он ласково называл любимую обезьянкой или Джокондой - за обворожительную улыбку. Она запрыгивала на Пике на пляже, обхватив руками, и представляла себя коалой.

Казалось, единственная проблема, существующая в звездной семейке, это непунктуальность жены. Шакира рассказывала: «Мой бедный муж, чертов бойфренд, чертов папочка - как бы вы его ни называли. Он постоянно меня ждет. Он уже устал ждать. Из-за этого мы и ссоримся».