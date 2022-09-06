Играет на гитаре и пишет на английском: сын Шепелева и Фриске завел свои аккаунты в соцсетях

Примечательно, что Шепелев состоит в конфликте с родными Фриске. Он не позволяет сыну видеться с бабушкой и дедушкой, а также своей тетей Наташей. Однако родные теперь ждут, когда он повзрослеет и сам их надет. Но они не скрывают, что наблюдают за ним в соцсетях. А 6 сентября Дмитрий решил похвастаться тем, что у Платона теперь есть свои аккаунты в соцсетях.