«Бесстрашные дети»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске и падчерицу на качелях среди облаков

Телеведущий поделился редкими кадрами с Платоном. Он позволил заняться ему экстремальным видом развлечений.
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети звезды

Дмитрий Шепелев является известным телеведущим. Он уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что ему довелось быть с отношениях с Жанной Фриске.

Она даже родила от него сына Платона, но свадьбу они сыграть не успели. Певица умерла в 40 лет. Сначала телеведущий был одинок, но теперь он счастлив в браке с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. 

У его избранницы есть дочка Лада от прошлых отношений. А в прошлом году у влюбленных родился общий сын Тихон. Пока лицо крохи родители скрывают.

А вот Платона телеведущий стал показывать чаще. Поклонники считают, что мальчик растет копией Жанны. Не так давно супруги уехали с детьми в отпуск.

На этот раз Дмитрий позволил старшему наследнику и падчерице опробовать экстремальное развлечение. Они покачались на качелях в горах. На фотографиях дети буквально парят следи облаков.  Платон улыбался и расставлял руки в стороны. Спокойно вела себя и Лада, которая удивила даже Шепелева. 

«Наши бесстрашные дети», – написал он. 

Платон Шепелев и Лада. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что телеведущий очень смелый раз позволил детям покачаться на таких качелях. А малыши удивили публику своим бесстрашием. 

«Я бы не смогла», «Выглядит фантастически», «Платон уже слишком большой», «Ну какие классные», «Вау, как красиво», — стали писать подписчики.

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