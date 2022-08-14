«Бесстрашные дети»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске и падчерицу на качелях среди облаков

Дмитрий Шепелев является известным телеведущим. Он уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что ему довелось быть с отношениях с Жанной Фриске.

Она даже родила от него сына Платона, но свадьбу они сыграть не успели. Певица умерла в 40 лет. Сначала телеведущий был одинок, но теперь он счастлив в браке с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой.