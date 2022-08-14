«Бесстрашные дети»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске и падчерицу на качелях среди облаков

Дмитрий Шепелев является известным телеведущим. Он уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что ему довелось быть с отношениях с Жанной Фриске.
Она даже родила от него сына Платона, но свадьбу они сыграть не успели. Певица умерла в 40 лет. Сначала телеведущий был одинок, но теперь он счастлив в браке с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой.
У его избранницы есть дочка Лада от прошлых отношений. А в прошлом году у влюбленных родился общий сын Тихон. Пока лицо крохи родители скрывают.
А вот Платона телеведущий стал показывать чаще. Поклонники считают, что мальчик растет копией Жанны. Не так давно супруги уехали с детьми в отпуск.
На этот раз Дмитрий позволил старшему наследнику и падчерице опробовать экстремальное развлечение. Они покачались на качелях в горах. На фотографиях дети буквально парят следи облаков. Платон улыбался и расставлял руки в стороны. Спокойно вела себя и Лада, которая удивила даже Шепелева.
«Наши бесстрашные дети», – написал он.
Платон Шепелев и Лада. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что телеведущий очень смелый раз позволил детям покачаться на таких качелях. А малыши удивили публику своим бесстрашием.
«Я бы не смогла», «Выглядит фантастически», «Платон уже слишком большой», «Ну какие классные», «Вау, как красиво», — стали писать подписчики.