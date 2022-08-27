Кроха в белом: сестра Жанны Фриске в пудровом платье и кружевном платке покрестила свою маленькую дочку Луну

Наталья Фриске является одной из самых скромных экс-певиц. Она была частью группы «Блестящие», но была в коллективе крайне мало времени. А вот ее сестра Жанна в свое время стала суперзвездой. Однако артистка в 40 лет умерла. Ее сын Платон теперь воспитывается папой Дмитрием Шепелевым. А вот родители певицы страдают, так как не видят внука.
Но в этом году Фриске стала мамой. Она родила своего первенца – дочку Луну. Примечательно, что с отцом ребенка экс-артистка прекратила общение, еще когда была беременна. Она заверила, что не жалеет об этом. Примечательно, что Наталья радует своих родителей, которые с радостью возятся с внучкой.
На этот раз Наталья устроила важное событие – крестины дочки. В одном из храмов столицы прошло таинство. Близких друзей новоиспеченная мама сделала крестными родителями малышки. В соцсети она поделилась кадрами, на которых предстала в пудровом струящемся платье и кружевном белом платке. Фриске кружила на руках девочку, которую облачила в белый костюмчик.
Примечательно, что на кадрах не было бабушки и дедушки. Наталья восхитилась тем, какие крестные у ее дочки. Многие осыпали комплиментами и молодую маму, и ее наследницу.
«Какая красота», «Как нежно», «Девочка так быстро растет», «Милашка такая», «Ой, какое чудо! Поздравляю», «Безумно круто», «У вас потрясающий наряд», «Выглядите так элегантно», «Малышка растет в счастье», — стали писать подписчики.
Наталья Фриске с дочкой, крестными родителями Луны в храме. Фото: соцсети звезды