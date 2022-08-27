Кроха в белом: сестра Жанны Фриске в пудровом платье и кружевном платке покрестила свою маленькую дочку Луну

Примечательно, что на кадрах не было бабушки и дедушки. Наталья восхитилась тем, какие крестные у ее дочки. Многие осыпали комплиментами и молодую маму, и ее наследницу.

«Какая красота», «Как нежно», «Девочка так быстро растет», «Милашка такая», «Ой, какое чудо! Поздравляю», «Безумно круто», «У вас потрясающий наряд», «Выглядите так элегантно», «Малышка растет в счастье», — стали писать подписчики.