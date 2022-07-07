Дмитрий Шепелев: как стал знаменитым телеведущим, похоронил Жанну Фриске и почему скандалил с ее родителями

Дмитрий Шепелев долгое время был одним из лиц «Первого канала». Перед тем как попасть на главный российский телеканал, он сделал карьеру в родной Беларуси, а также прославился на украинском телевидении. Сегодня он чаще фигурирует в скандалах с родителями покойной Жанны Фриске, с которой состоял в отношениях и которая подарила ему сына Платона.
Дмитрий Шепелев: детство, родители
Дмитрий Андреевич Шепелев родился в Минске 25 января 1983 года, имеет белорусское гражданство. Отец – программист, мать – бухгалтер. С детства мальчик увлекался большим теннисом и водным поло, намереваясь построить спортивную карьеру, и даже вошел в топ-10 лучших юниоров-теннисистов страны.
Дмитрий Шепелев в детстве. Фото: соцсети
Но судьба распорядилась иначе: школьником он случайно попал в массовку на телепередачу и остался под огромным впечатлением. Вместе с другом они отправились на кастинг ток-шоу и, пройдя отбор, стали ведущими передачи «5х5» в 1999 году, когда Шепелеву было 16 лет.
Дмитрий Шепелев: карьера
По окончании школы новоиспеченный телеведущий ростом 174 см и весом 72 кг поступил на журфак Белорусского государственного университета. Параллельно он стал работать на радио диджеем сначала на «Альфа-радио», затем «Юнистар». Дополнительный заработок ему приносила работа в ночных клубах ведущим.
Дмитрий Шепелев в молодости. Фото: соцсети
На «Юнистар» Шепелев имел возможность дотянуться до звезд мировой величины – общался в эфире с Брайаном Адамсом, Крисом Ри, вел прямую трансляцию концерта Робби Уильямса.
Окончив вуз, Шепелев был ангажирован на украинское телевидение и стал ведущим утреннего шоу Guten Morgen на телеканале «М1». Но прощаться с карьерой в Минске не стал и на протяжении четырех лет буквально жил на две страны. В 2008 году он принял решение перебраться в Киев окончательно, где стал ведущим «Фабрики звезд-2» и развлекательных шоу «Играешь или не играешь» и «Звезда караоке».
Дмитрий Шепелев в шоу "Звезда караоке". Кадр из шоу
Через год Шепелев стал сотрудничать с российским «Первым каналом» и переехал в Москву. Но на украинском телевидении продолжал работать и с 2011 года вел там юмористическое шоу «Рассмеши комика», на котором проработал пять сезонов.
Карьера на Украине у Шепелева шла в гору. В 2012 году он стал соведущим Владимира Зеленского на телеканале «Интер» в шоу «Красное и черное», через год начал вести авторское кулинарное шоу «Летняя кухня с Дмитрием Шепелевым», а затем и музыкальную передачу «Одна семья».
В Москве у Шепелева тоже все складывалось блестяще. Дебютировал телеведущий в шоу «Можешь? Спой!» на Первом канале. В 2009 году он был соведущим Алсу, Андрея Малахова и Ивана Урганта на «Евровидении», где провел несколько десятков пресс-конференций. За это его как лучшего ведущего развлекательной программы наградили «ТЭФИ» в том же году.
Дмитрий Шепелев и Юрий Николаев. Кадр из шоу "Достояние республики"
Вскоре Шепелев становится соведущим Юрия Николаева в программе «Достояние республики». Программа быстро полюбилась телезрителям, а телеведущий приобрел благодаря ей настоящую известность. И стал вести шоу «Минута славы» в 2011 году, занял кресло члена жюри в проекте «Лед и пламень» и стал желанным гостем на многих передачах.
15 ноября 2015 года на СТС состоялась премьера нового музыкального шоу «Два голоса», ведущим которого стал Дмитрий Шепелев, а его соведущей стала Юлия Началова.
Дмитрий Шепелев в шоу "Два голоса". Кадр из шоу
В 2017 году Шепелев начал вести на Первом программу «Прямой эфир», а чуть позже, в июле того же года, состоялась премьера нового проекта «На самом деле» с Дмитрием в качестве ведущего.
О своем уходе с Первого канала журналист объявил в феврале 2020 года, перейдя работать на ТНТ, где начал вести семейное ток-шоу «Ты как я». С сентября 2021 года ведет программу «Шоу большой страны» на «России» вместе с Екатериной Скулкиной.
Дмитрий Шепелев: другие проекты
В 2016 году Дмитрий Шепелев написал книгу «Жанна», повествующую о его отношениях с певицей Жанной Фриске. Все средства от продажи книг он обещал направить в фонд помощи хосписам «Вера».
Дмитрий Шепелев написал книгу "Жанна". Фото: соцсети
В 2019 году Дмитрий Шепелев на YouTube начал транслировать шоу «Папки», в которое приглашал звездных отцов. На интервью к нему приходили Арарат Кещян, Евгений Папунаишвили, Леван Горозия и другие знаменитости. В то же время, параллельно Шепелев запустил шоу «Мамки», героинями стали звездные родительницы.
В качестве гостя Шепелев побывал в таких передачах, как «Музыкальная интуиция», «Где логика?», «Импровизация».
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Дмитрий Шепелев: личная жизнь
Первые серьезные отношения, переросшие в брак, у Дмитрия Шепелева завязались еще в студенчестве. Он встречался с Анной Старцевой 7 лет, но после свадьбы они были вместе всего три недели и развелись.
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
В 2011 году широкой публике стало известно о романе Шепелева с экс-солисткой группы «Блестящие» Жанной Фриске. Познакомилась пара на съемках шоу «Достояние республики» в 2009 году. Шоумен и певица не были ровесниками – она оказалась на 9 лет старше него.
Отношения пара не стала регистрировать, в гражданском браке у них в 2013 году родился сын Платон. Через некоторое время после родов певица обнародовала свой диагноз – неоперабельная онкология мозга.
Шепелев всячески поддерживал возлюбленную. Они вместе летали в Нью-Йорк на химиотерапию, после чего перебрались в Юрмалу. Но в 2015 году певица ушла из жизни.
Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Фото: соцсети
Сын Платон после смерти матери остался жить с отцом. Шепелев стал препятствовать общению наследника с родителями Фриске, публике его не показывал до восьми лет. Мальчик сегодня проявляет музыкальные способности и намерен стать рок-музыкантом. Также он занимается теннисом.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Фото: соцсети
В 2017 году Дмитрий Шепелев начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара не афишировала свои отношения, но вскоре стало известно – у них все серьезно. И в 2021 году они стали родителями – у них родился сын Тихон. Также у Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений, ровесница Платона, и отчим быстро смог найти общий язык с падчерицей.
Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном. Фото: соцсети
Дмитрий Шепелев: скандал с семьей Фриске
С семьей покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев не нашел взаимопонимания до сих пор. После смерти певицы он заявил, что тесть Владимир Фриске ему угрожал расправой. Причина в том, что родственники артистки не могли добиться прозрачности финансовых вопросов – после ухода звезды осталась внушительная сумма денег, собранных на ее лечение, а также средства на счете Платона. Вопросы к Шепелеву по этой теме оставались без ответов.
Кроме того, Шепелев намеревался продать долю маленького Платона в квартире. Родители Фриске обращались в суд с требованием запретить Дмитрию операции с недвижимостью несовершеннолетнего. В июне телеведущий с Владимиром Фриске подписали мировую, по которой отец певицы прощает долг экс-зятю в 7 млн в обмен на долю внука. Таким образом, родственники обеспечили сохранность квартиры Жанны для Платона.
Дмитрий Шепелев сегодня
В настоящее время Дмитрий Шепелев активно ведет микроблог, в котором рассказывает о достижениях сына Платона, и показывает свою семью. Многие подписчики, которым однажды повезло увидеть в сторис годовалого малыша Тихона, заметили, что он невероятно похож на… Жанну Фриске.