Дмитрий Шепелев: как стал знаменитым телеведущим, похоронил Жанну Фриске и почему скандалил с ее родителями

Дмитрий Шепелев долгое время был одним из лиц «Первого канала». Перед тем как попасть на главный российский телеканал, он сделал карьеру в родной Беларуси, а также прославился на украинском телевидении. Сегодня он чаще фигурирует в скандалах с родителями покойной Жанны Фриске, с которой состоял в отношениях и которая подарила ему сына Платона.

Дмитрий Шепелев: детство, родители

Дмитрий Андреевич Шепелев родился в Минске 25 января 1983 года, имеет белорусское гражданство. Отец – программист, мать – бухгалтер. С детства мальчик увлекался большим теннисом и водным поло, намереваясь построить спортивную карьеру, и даже вошел в топ-10 лучших юниоров-теннисистов страны.