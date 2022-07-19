«Необыкновенно горжусь!»: Шепелев заснял, как девятилетний сын Фриске играет на электрогитаре

Дмитрий Шепелев уже давно работает на телевидении. Он не скрывает, что в свое время работал диджеем, а уже потом попал на телевидение.

У Дмитрия был серьезный роман с Жанной Фриске, которая даже родила сына Платона. Однако свадьбу они сыграть не успели, так как артистка умерла в 40 лет.