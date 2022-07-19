«Необыкновенно горжусь!»: Шепелев заснял, как девятилетний сын Фриске играет на электрогитаре

Дмитрий Шепелев уже давно работает на телевидении. Он не скрывает, что в свое время работал диджеем, а уже потом попал на телевидение.
У Дмитрия был серьезный роман с Жанной Фриске, которая даже родила сына Платона. Однако свадьбу они сыграть не успели, так как артистка умерла в 40 лет.
Теперь Шепелев не только заботится о наследнике. Он обрел счастье с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой, у которой есть дочка Лада от прошлых отношений. А в прошлом году у пары родился сын Тихон. На днях телеведущий поделился кадрами, на которых гуляет с ним по улочкам.
А вот старшего наследника и падчерицу Дмитрий отправил в лагерь. Однако сын Фриске уже проявляет свою тягу к музыке. В соцсети телеведущий опубликовал видео, на котором Платон виртуозно играет на электрогитаре. Он предстал в бейсболке и черной футболке.
«Хочу поделиться с вами отрывками из очень крутого видео! Кажется, этому парню уже есть что сказать. Скоро больше. Необыкновенно горжусь! Как вам?» — заявил счастливый папа.
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Поклонники отметили, что мальчик похож на свою маму. Многие отметили, что в свои 9 лет он играет лучше многих музыкантов.
«Круто! Как вырос», «Талантливый... Есть в кого», «Молодец Платон! Заслуги Дмитрия! Здорово, класс!», «Как похож на маму», «Мамин музыкальный талант передался по наследству», «Прям неожиданно! Так приятно видеть Платона, играющего на инструменте», — стали писать подписчики.