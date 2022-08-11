Гостит у бабушки: дочка Орбакайте повеселилась на вилле с Лизой и Гарри Галкиными в Юрмале

Алла Пугачева не раз признавалась, что посвятила себя карьере, поэтому теперь жалеет, что мало внимания уделяла старшей дочке Кристине Орбакайте.

Однако теперь артистка находится на пенсии. С пятым мужем Максимом Галкиным она растит двойняшек Лизу и Гарри, которым скоро исполнится по 9 лет.