Гостит у бабушки: дочка Орбакайте повеселилась на вилле с Лизой и Гарри Галкиными в Юрмале

Алла Пугачева не раз признавалась, что посвятила себя карьере, поэтому теперь жалеет, что мало внимания уделяла старшей дочке Кристине Орбакайте.
Однако теперь артистка находится на пенсии. С пятым мужем Максимом Галкиным она растит двойняшек Лизу и Гарри, которым скоро исполнится по 9 лет.
Примечательно, что пара в этом году была в Израиле, где смогла повидаться с друзьями. А вторую часть отпуска Пугачева решила провести в Юрмале, где живет ее подруга Лайма Вайкуле.
Там супруги арендовали роскошную виллу. К ним в гости уже приезжала Кристина Орбакайте с мужем, но потом певица уехала на гастроли. А вот ее дочка Клавдия Земцова осталась гостить у бабушки.
Накануне примадонна погуляла с детьми по пляжу. А 11 августа Галкин вернулся с гастролей и обнаружил, что двойняшки придумали убежище в шкафу.
Там они разместились с Клавой и секретничали. Когда Максим открыл дверцу, то малыши залились хохотом. А Гарри попросил папу, чтобы он ушел.
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Поклонники восхитились тем, как выросли дети Примадонны. Также подросла и Клава, которой уже 10 лет. Она давно дружит с двойняшками. Прошлым летом они играли в замке в деревне Грязь. Дочка Орбакайте даже провожала их в школу, так как сама учится в Нью-Йорке и ее учебный год начинается позже.