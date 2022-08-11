«Папася! Закрой дверь!»: Галкин вернулся с гастролей и обнаружил, как Лиза и Гарри тусуются с дочкой Орбакайте

Максим Галкин может похвастаться не только успешной карьерой, но и крепкой семьей. Он счастлив в браке с Аллой Пугачевой.
И хоть для певицы этот брак уже пятый, она уверена, что обрела счастье. Теперь артистка уже редко выступает, посвящая себя детям, Лизе и Гарри. Также у нее часто гостят внуки.
Теперь Галкин — главный добытчик в семье. В этом году супруги решили устроить путешествие. Сначала они побывали в Израиле, а потом приехали в Юрмалу.
Муж Примадонны совмещает отдых и гастроли. Он уже дал концерты в Латвии и на днях побывал с Эстонии. В это время Пугачева успела погулять с детьми по пляжу.
Примечательно, что 11 августа Галкин вернулся на виллу в Юрмале. Он обнаружил, что двойняшки устроили тусу с внучкой Аллы Борисовны Клавдией Земцовой. Юморист стал прислушиваться и нашел детей в шкафу. Они сразу залились смехом. Лишь Гарри нашел слова и вежливо прогнал своего папу.
«Здравствуй, папася! Закрой дверь! Батя, закрой дверь! Пожалуйста!» — сказал мальчик.
«Вы живете в шкафу, что ли?» — удивился Максим.
«Да», — ответили ему дети.
«Мы здесь тусим», — пояснил Гарри.
«Тусовка», — резюмировал артист.
«Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия — дружная команда», — написал Максим.
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Поклонники восхитились тем, как спрятались дети. Многие отметили, что у них прекрасное детство. «Гарри все больше на вас становится похожим, прямо копия», «Дети любят в шкафах прятаться», «Когда находишь счастье — важно его заметить и остановиться. Максим заметил!», «Самой захотелось вернуться в детство! Замечательная команда у ребят!» — прокомментировали пост подписчики.