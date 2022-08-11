«Папася! Закрой дверь!»: Галкин вернулся с гастролей и обнаружил, как Лиза и Гарри тусуются с дочкой Орбакайте

Максим Галкин может похвастаться не только успешной карьерой, но и крепкой семьей. Он счастлив в браке с Аллой Пугачевой.

И хоть для певицы этот брак уже пятый, она уверена, что обрела счастье. Теперь артистка уже редко выступает, посвящая себя детям, Лизе и Гарри. Также у нее часто гостят внуки.