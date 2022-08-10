«Это было волшебно»: Орбакайте повеселилась на юбилее Лисовца в Сочи

Кристина Орбакайте уже давно прославилась на всю страну. Она выросла в семье Аллы Пугачевой. Ей удалось стать певицей и актрисой.
В 51 год она продолжает выступать на сцене. При этом артистка возобновила съемки в кино, но этим летом она также успела отдохнуть с детьми. Дочку Клавдию и сына Дени звезда свозила во Францию.
Также Орбакайте повидалась с мамой. Она приехала в Юрмалу с дочкой и мужем. Там Примадонна отдыхает со своей семьей. Но потом Кристина уехала работать и лишь на днях она появилась на публике. Артистка приехала в Сочи, где появилась в одном из бутиков и пообщалась с поклонниками. А вечером она вышла в свет.
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Примечательно, что Орбакайте появилась на празднике, который устроил Владислав Лисовец. Стилист и владелец парикмахерских салонов давно дружит с певицей. Он решил собрать только близких друзей в ресторане.
Кристина отметилась за столиком с именинником, которому исполнилось 50 лет. Они сделали памятные фото и повеселились.
«Это было волшебно», – заявил Владислав.
Примечательно, что Пугачева в это время гуляет с детьми в Юрмале. Максим Галкин уехал на гастроли, поэтому певица сама заботится о детях. А вот дочка Орбакайте Клава, по всей видимости, проводит остаток лета с отцом Михаилом Земцовым.