«Это было волшебно»: Орбакайте повеселилась на юбилее Лисовца в Сочи

Кристина Орбакайте уже давно прославилась на всю страну. Она выросла в семье Аллы Пугачевой. Ей удалось стать певицей и актрисой.

В 51 год она продолжает выступать на сцене. При этом артистка возобновила съемки в кино, но этим летом она также успела отдохнуть с детьми. Дочку Клавдию и сына Дени звезда свозила во Францию.