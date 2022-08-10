Наряд с изюминкой: Пугачева в укороченных брючках сразила поклонников стройностью на пляже

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочитает петь дома или в кругу друзей. При этом певица следит за своей внешностью.
За последние годы она постройнела и стала носить наряды в молодежном стиле. Зачастую вещи ей дарят модельеры: Валентин Юдашкин и Игорь Гуляев. В этом году она даже носила шорты.
После поездки в Израиль, где Алла Борисовна увиделась с друзьями, а Максим Галкин смог дать гастроли, пара уехала в Юрмалу.
Они поселились на вилле, где есть даже горка для детей, с которой они скатываются в озеро и могут купаться. В гостях у них уже была Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем.
Недавно Максим отправился давать концерты в Эстонию. Он признался, что соскучился по жене и детям. В ответ Пугачева выложила в Сети видео, где не только отправила ему нежное признание в любви, но и покрасовалась на пляже с подросшими Лизой и Гарри.
Алла Борисовна облачилась в белые укороченные брюки и длинный черный кардиган, который визуально вытянул силуэт и сделал ее стройнее. Кроссовки и ее любимая кепи завершили лук.
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На этот раз поклонники удивились тому, какой стройной выглядит артистка. Многие также оценили изюминку образа — кардиган макси. Фанаты стали обсуждать ее лук.
«Муж уехал, а Алла цветет», «Стала еще стройнее», «Морской воздух точно на пользу», «Какой наряд! Ну просто шикарно», «Не все умеет выглядеть сногсшибательно в повседневном образе, а Примадонна может», «Ой, как Аллуся постройнела! Влюбленная и счастливая», — стали писать подписчики.