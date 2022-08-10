Наряд с изюминкой: Пугачева в укороченных брючках сразила поклонников стройностью на пляже

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочитает петь дома или в кругу друзей. При этом певица следит за своей внешностью.

За последние годы она постройнела и стала носить наряды в молодежном стиле. Зачастую вещи ей дарят модельеры: Валентин Юдашкин и Игорь Гуляев. В этом году она даже носила шорты.