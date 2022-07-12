Длинноволосые красотки: Нюша в остромодных джинсах и майке предстала с дочкой на кухне

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась как популярная певица. В последнее время артистка не перестает делиться семейными кадрами.
Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает дочку Серафиму-Симбу. А недавно у нее появился сын, которого пара назвала Саффрон. Супруги живут в Дубае, но летом приехали в Россию.
Примечательно, что Нюша уже в скором времени вернется на сцену. У нее запланирован концерт в Саяногорске. А пока она уделяет время родным, посещает вечеринки и хвастается новыми нарядами. 12 июля артистка устроила фотосессию. Весь день она позировала на камеру с подросшей дочкой. Они оделись в одном стиле.
Певица была в джинсах с широкой штаниной и высокой посадкой. Белая майка дополняла расслабленный кэжуал лук. В таком же наряде была Симба, которая даже села на стол.
Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды
Нюша также распустила длинные волосы. Оказалось, что у нее с наследницей они одинаковой длинны, до талии.
«Сегодня целый день были съемки с Симбой. Наснимали горы милоты», — заявила артистка.
Поклонники были восхищены кадрами. Многих умилила маленькая Симба. Другие заметили, что певица постройнела.
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«Ну что за красотки», «Какие у вас длинные волосы», «Симба так выросла», «Это очаровательно», «А вы похудели», «Какая нежнятина», «Ой, Нюша, дочка твоя копия», — стали писать подписчики.