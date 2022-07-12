Длинноволосые красотки: Нюша в остромодных джинсах и майке предстала с дочкой на кухне

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась как популярная певица. В последнее время артистка не перестает делиться семейными кадрами.

Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает дочку Серафиму-Симбу. А недавно у нее появился сын, которого пара назвала Саффрон. Супруги живут в Дубае, но летом приехали в Россию.