«На пике популярности»: в каких шелковых платьях и костюмах этим летом ходят Алсу, Бузова, Нюша и другие звезды

Лето в этом году выдалось жарким. А жизнь в мегаполисе заставляет многих модниц выбирать не только стиль, но и комфорт. Недавно мы рассказали о самых трендовых туфлях и босоножках.

А теперь модельер Наз Маер поведал, какие шелковые наряды лучше носить этим летом, чтобы выглядеть модно и женственно.