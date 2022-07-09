«На пике популярности»: в каких шелковых платьях и костюмах этим летом ходят Алсу, Бузова, Нюша и другие звезды

Лето в этом году выдалось жарким. А жизнь в мегаполисе заставляет многих модниц выбирать не только стиль, но и комфорт. Недавно мы рассказали о самых трендовых туфлях и босоножках.
А теперь модельер Наз Маер поведал, какие шелковые наряды лучше носить этим летом, чтобы выглядеть модно и женственно.
Екатерина Стриженова
Знаменитая телеведущая Екатерина Стриженова следит за модой и в свои 54 года продолжает облачаться в современные наряды. Этим летом она носит шелковое платье макси.
«Достойный образ, хотя и не самый лучший в контексте лета. Удачный принт, но не самый удачный фон.
Откровенно говоря, Екатерина выглядит немного траурно, но люди, которым по цветотипу идет черный цвет, могут носить подобные платья даже летом в качестве вечернего туалета», — пояснил Наз.
Екатерина Стриженова с мужем и дочкой. Фото: соцсети звезды
Анастасия Шубская
Жена Александра Овечкина славится своим утонченным стилем. Она выбрала один из беспроигрышных вариантов, желтое платье-комбинацию.
«Платья-комбинации не выходят из моды уже лет 10, если не больше. Хотя от сезона в сезон платья в бельевом стиле так или иначе претерпевают некоторые изменения. Например, этим летом выглядят неактуально платья-сорочки, отделанные кружевом.
Модные модели могут быть абсолютно разных цветов — от ярких и сочных до мягких и натуральных», — сказал модельер.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды
Татьяна Навка
Знаменитая фигуристка часто посещает светские рауты. Татьяна Навка знает, как можно выделиться из толпы. Она приобрела платье в сиреневом цвете из шелка с драпировкой и разрезом.
«Красивое вечернее платье с интересным дизайнерским декором. Ассиметрия актуальна как в вечерних, так и в повседневных образах. Цвет трендовый, который одинаково хорошо идет и брюнеткам, и блондинкам», — отметил Маер.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Оксана Федорова
Победительница конкурсов красоты Оксана Федорова любит яркие цвета. Она в тон шелкового платья подобрала жакет оверсайз.
«Еще один вечерний образ. Платье стильное, с интересным декором, но дамам с широкими бедрами я бы не рекомендовал этот вариант, чтобы не привлекать лишнее внимание к проблемной зоне.
Платья из блестящей ткани, платья с пайетками, бусинами, камнями, кристаллами — все это имеет место в вечерней моде.
Жакетом редко можно испортить образ, но этот тот самый случай. Лучше заменить удлиненный пиджак на укороченный», — высказался эксперт.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Алсу
Популярная певица Алсу всегда выглядит безупречно. В ее гардеробе этим летом также есть комплект из шелка цвета ванили.
«Образ Алсу достоин подражания. Шелк, нюдовые оттенки, свободный крой — все на пике популярности. Кстати, обратите внимание на способ носки рубашки — Алсу сделала акцент на талии», — пояснил Наз.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Ольга Бузова
Популярная телеведущая Ольга Бузова любит быть в центре внимания. Она не обошлась без шелкового костюма, но обыграла его по-своему. Звезда сочетала его с черным корсетом и туфлями в тон.
Наряд позволил ей выглядеть женственно, а корсет сделал акцент на талии. У звезды получился элегантный вечерний лук.
Саша Савельева
Бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева обожает лаконичные образы. Она носит костюмы оверсайз из шелка фисташкового цвета.
«Костюмы в бельевом стиле сейчас уже не так актуальны, как несколько сезонов назад, но назвать их устаревшими тоже нельзя. Скорее, это уже база.
Если Саша Савельева, носит его «по старинке», то Ольга Бузова добавила модный корсет. Как носить вам? Решайте сами исходя из особенностей фигуры», — рассказал Наз.
Кети Топурия
Знаменитая певица Кети Топурия для многих давно стала иконой стиля. Она не удержалась и купила шелковый костюм оверсайз цвета электрик.
В нем она гуляет с детьми и принимает дома гостей. За счет фасона артистка скрывает изъяны фигуры. Более того, наряд визуально делает ее фигуру еще более хрупкой.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Нюша
Певица Нюша продемонстрировала еще более актуальный лук. Она отправилась на праздник в шелковом платье-рубашке цвета фуксии.
Свободный крой также скрыл все изъяны ее фигуры. Также артистка надела велосипедки, чтобы избежать конфузов. Звезда выглядела по-летнему стильно и ярко, а также подчеркнула свои ноги.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro