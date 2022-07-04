Нюша в шелковом платье-рубашке цвета фуксии и остромодных босоножках повеселилась с дочкой на празднике

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в стране. Однако раньше она чаще баловала поклонников новыми треками.

После рождения второго ребенка певица еще не вышла из декретного отпуска. Она переехала жить в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает.