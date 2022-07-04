Нюша в шелковом платье-рубашке цвета фуксии и остромодных босоножках повеселилась с дочкой на празднике

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в стране. Однако раньше она чаще баловала поклонников новыми треками.
После рождения второго ребенка певица еще не вышла из декретного отпуска. Она переехала жить в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает.
Теперь Нюша приехала с семьей в Москву. Она готовится к возращению на сцену. При этом певица успевает уделять время родным. Недавно она виделась с мамой, а также с сестрой. А вот 4 июля артистка принарядилась, чтобы отправиться с дочкой на праздник к друзьям.
Она облачилась в шелковое платье-рубашку цвета фуксии и остромодные босоножки на платформе. Звезда скрыла изъяны фигуры и подчеркнула стройные ноги.
А вот маленькая дочка Нюши предстала в воздушном платье из органзы цвета Барби. Она с радостью подарила подарки маленькому имениннику и приняла участие в фотосессии. А кульминацией праздника стала пенная вечеринка. Примечательно, что звезда тоже веселилась с детьми.
Она восхитила поклонников своим внешним видом. К слову, не только Нюша любит наряды оверсайз. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали комплиментами артистку и ее наследницу. «Ну какая красивая», «Просто роскошная», «Ох, вот это две грации», «Так идет вам этот цвет», «Нюша теперь носит только оверсайз», «Стильная мамочка», «Ну красотки», «Такую маму видно за километр», «Симба милашка просто», — стали писать подписчики.