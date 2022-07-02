«Папа – выпускник»: Нюша в черном платье-жакете пришла поддержать мужа на вручение диплома

Нюша является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене и успела завоевать любовь миллионов поклонников. Примечательно, что артистка в последнее время стала реже выступать.
Она посвятила себя семье. Уже около пяти лет звезда состоит в браке с Игорем Сивовым. Она подарила ему двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает.
Еще зимой Нюша переехала жить в Дубай, но недавно она приехала в Москву. Певица готовится к выходу из декретного отпуска. Она ездит на репетиции и примерки новых костюмов, а свободное время посвящает детям и друзьям.
На этот раз артистка отправилась в Высшую школу экономики, где прошло вручение дипломов. Ее муж получил образование в сфере психологии. Нюша облачилась в черное-платье жакет и босоножки на шпильке. В одной гамме с ней оделась дочка. Они поддержали Сивова.
«Папа – выпускник! Меняем стереотипы», – заявила пара.
Поклонники поздравили Игоря с новым достижением. Другие отметили, что Нюша выглядела женственно. «Какая вы дружная семья», «Это круто», «Вы точно ломаете стереотипы», «Нюша прям сама элегантность, но коротковат наряд для учебного заведения», «Да, скоро уж дочка в школу пойдет», — прокомментировали кадры подписчики.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.
Нюша и Игорь Сивов с дочкой. Фото: соцсети звезды