«Папа – выпускник»: Нюша в черном платье-жакете пришла поддержать мужа на вручение диплома

Нюша является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене и успела завоевать любовь миллионов поклонников. Примечательно, что артистка в последнее время стала реже выступать.

Она посвятила себя семье. Уже около пяти лет звезда состоит в браке с Игорем Сивовым. Она подарила ему двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает.