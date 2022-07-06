Сама элегантность: Нюша в шифоновой блузке и модных брюках цвета Барби появилась на публике с мужем и дочкой

Нюша уже давно стала популярной певицей. Она много лет выступает на сцене и завоевала любовь миллионов поклонников. Примечательно, что артистка в прошлом году ушла в декретный отпуск.

Теперь она воспитывает не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына, чье имя пока хранит в тайне. Во всем ей помогает муж Игорь Сивов, у которого также есть двое сыновей от прошлых отношений.