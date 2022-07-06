Сама элегантность: Нюша в шифоновой блузке и модных брюках цвета Барби появилась на публике с мужем и дочкой

Нюша уже давно стала популярной певицей. Она много лет выступает на сцене и завоевала любовь миллионов поклонников. Примечательно, что артистка в прошлом году ушла в декретный отпуск.
Теперь она воспитывает не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына, чье имя пока хранит в тайне. Во всем ей помогает муж Игорь Сивов, у которого также есть двое сыновей от прошлых отношений.
Еще зимой пара переехала жить в Дубай. Однако летом Нюша предпочла вернуться в Москву, чтобы не только повидать родных и друзей, но и подготовится к возвращению на сцену. Примечательно, что на днях Сивов получил диплом Высшей школы экономики. Жена и дочка пришли его поддержать.
А вот 6 июля он презентовал свою новую книгу «Ненавредители», которая повествует как стать счастливыми родителями и воспитать счастливых детей. Нюша вместе с мужем предстала перед публикой. Она облачилась в белую блузку из шифона и брюки цвета Барби. Игорь держал на руках дочку, пока супруга нахваливала его работу.
На мероприятии собралось много людей. Гости отметили, что Нюша выглядела очень элегантно. Обычно она предпочитала уличный или кэжуал стиль.
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Примечательно, что многие также восхитились семейной гармонией. «Ох, как она нахваливает мужа», «Игорь с дочкой на руках — милота», «Я даже не узнала певицу! Умеет выглядеть женственно и без коротким топов», «Очень понравился этот наряд, но смотрится непривычно», — стали писать пользователи Сети.