Дизайнер Гуляев высказался о Пугачевой после ее заявления

Алла Пугачева в конце лета вернулась в Москву. Она провела каникулы в Израиле и Юрмале. Певица сожалела, что отпуск закончился. 1 сентября она самостоятельно отвела детей Лизу и Гарри в школу, так как ее муж Максим Галкин* находится на гастролях. А на днях Минюст внес его в реестр иноагентов. Примадонна неожиданно попросила, чтобы и ее внесли в этот список.
Примечательно, что Пугачева часто появляется на публике после возращения. Она даже гуляла по Красной площади с двойняшками Лизой и Гарри в День города. Обычно певицу сопровождает ее друг дизайнер Игорь Гуляев. А 18 сентября артистка отметила день рождения Лизы и Гарри, но не поделилась кадрами с праздника.
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На следующий день в Москве состоялась премьера фильма «Красная шапочка», который выйдет в прокат 22 сентября. На мероприятии появилось много звезд, включая Филиппа Киркорова. А также корреспондент с Teleprogramma.pro пообщался с Гуляевым.
Если король отечественной эстрады не стал говорить о бывшей жене, то Игорь на вопрос, почему он пришел без Примадонны, дал уклончивый ответ.
«Я любил Аллу, люблю и буду любить всегда»,— заявил дизайнер.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Игорь Гуляев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro