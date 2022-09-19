Дизайнер Гуляев высказался о Пугачевой после ее заявления

Примечательно, что Пугачева часто появляется на публике после возращения. Она даже гуляла по Красной площади с двойняшками Лизой и Гарри в День города. Обычно певицу сопровождает ее друг дизайнер Игорь Гуляев. А 18 сентября артистка отметила день рождения Лизы и Гарри, но не поделилась кадрами с праздника.

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