«Буду считать это наградой»: Галкин* гордится статусом иноагента

Максим Галкин высказался о внесении себя в реестр физлиц-иноагентов. Юморист заявил, что никогда не был связан с политикой. По его мнению, доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики.

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«Никогда я не был никем ангажирован! Иноагентом я себя не считаю», — подчеркнул артист.

При этом, стесняться внесения в реестр Галкин не стал.