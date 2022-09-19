Про Аллу говорить не стал: Киркоров в бомбере и лимонных брюках появился на премьере

19 сентября в Москве состоялась премьера фильма «Красная шапочка», который выйдет в прокат 22 сентября. На ковровой дорожке Киркоров появился в принтованном бомбере и лимонных брюках с узором. Он также сделал начес и надел очки в красной оправе.

Однако артист был не в настроении, поэтому не охотно отвечал на вопросы журналистов. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro также оказался в центре событий.