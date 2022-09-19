Про Аллу говорить не стал: Киркоров в бомбере и лимонных брюках появился на премьере

Филипп Киркоров является одним из самых известных российских артистов. Он уже большую часть жизни певец выступает на публике. В этом году он отметил свое 55-летие. Примечательно, что несколько лет артист не только прожил с Аллой Пугачевой, но и даже был с ней обвенчан, но все завершилось разводом. Теперь Примадонна даже говорит о своем экс-супруге редко.
Киркоров еще недавно делился кадрами с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином, которые 1 сентября пошли в школу. Певец редко проводит вечера дома, так как привык регулярно выходить в свет и блистать на всех значимых мероприятиях.
19 сентября в Москве состоялась премьера фильма «Красная шапочка», который выйдет в прокат 22 сентября. На ковровой дорожке Киркоров появился в принтованном бомбере и лимонных брюках с узором. Он также сделал начес и надел очки в красной оправе.
Однако артист был не в настроении, поэтому не охотно отвечал на вопросы журналистов. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro также оказался в центре событий.
«Я до сих пор не люблю клоунов. Дети сейчас в школе», – сказал Киркоров.
Примечательно, что певцу задали вопросы про Аллу Борисовну, которая накануне вступилась за Максима Галкина*, попросив и ее признать иноагентом. Однако Филипп Бедросович решил промолчать, осадив корреспондентов грозным взглядом. При этом артист все же ответил на вопрос, кого бы он сыграл в сказочном фильме.
«Бабушку», – сказал, как отрезал, певец.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro