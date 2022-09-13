«У Аллы красивые ноги»: 73-летняя Пугачева выбрала идеальные джинсы и пальто цвета молока на осень

Алла Пугачева уже давно для поклонников стала легендарной певицей. Коллеги также восхищаются ее творчеством. Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным. Большую часть времени она уделяет детям Лизе и Гарри, так как уже не выступает. При этом Примадонна следит за фигурой и часто демонстрирует трендовые образы.
В последнее время Алла Борисовна находится в центре внимания, так как вернулась в Москву с наследниками. А вот ее муж пока продолжает гастролировать по миру. Певица не скучает, так как почти каждый день покидает замок. Она ходит в театр, в гости и устраивает шопинг.
10 сентября Пугачева не только отметилась в бутике Игоря Гуляева, но и сводила двойняшек на Красную площадь. Артистка щегольнула в узких джинсах скинни, черной тунике и белом укороченном пальто с поясом. Образ дополнили кожаные лоферы. Более ярко оделась ее дочка Лиза, которая была в желтой косухе. Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна.
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Для сайта Teleprogramma.pro аутфит звезды оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Образ, на самом деле, максимально простой, без каких-либо излишеств. Джинсы базовые, туника черная, белое пальто и лоферы. Если говорить про узкие джинсы, то они подчеркнули ее изящные ноги. У Аллы красивые ноги, поэтому джинсы такие на ней смотрятся хорошо. Пальто поддержали лоферы, поэтому получился баланс в образе.
Укороченное пальто – это базовый гардероб. Сейчас в тренде пальто длинные, миди, в пол, оверсайз», – поделилась эксперт.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro