«У Аллы красивые ноги»: 73-летняя Пугачева выбрала идеальные джинсы и пальто цвета молока на осень

В последнее время Алла Борисовна находится в центре внимания, так как вернулась в Москву с наследниками. А вот ее муж пока продолжает гастролировать по миру. Певица не скучает, так как почти каждый день покидает замок. Она ходит в театр, в гости и устраивает шопинг.

10 сентября Пугачева не только отметилась в бутике Игоря Гуляева, но и сводила двойняшек на Красную площадь. Артистка щегольнула в узких джинсах скинни, черной тунике и белом укороченном пальто с поясом. Образ дополнили кожаные лоферы. Более ярко оделась ее дочка Лиза, которая была в желтой косухе. Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна.

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