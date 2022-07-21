Дамы с дюн воссоединятся: Пугачева с челкой-шторкой и в наряде цвета ночи отправилась в гости к Вайкуле

Алла Пугачева в прошлом году часто выходила в свет. Она веселилась на юбилее дочки Кристины Орбакайте и лично поздравляла внучку Клаву в день рождения.
А в этом году певица уехала в Израиль и провела там с семьей всю весну. Летом Максим Галкин увез жену и детей в Юрмалу. Они остановились на роскошной вилле.
Теперь Галкин предпочитает проводить вечера на пляже. Он катается на велосипеде или гуляет с дочкой Лизой и сыном Гарри. В гостях у пары уже побывала Кристина Орбакайте с мужем и дочкой, но потом она уехала на съемки сериала.
А теперь Максим и Алла собрались в гости. В Юрмале живет подруга певицы Лайма Вайкуле. Она уже давно не выходила в свет, поэтому поклонники беспокоятся за артистку.
Тем временем Примадонна выпрямила волосы и сделала челку-шторку. Она облачилась в черный наряд, который сделал ее еще стройнее. Галкин покрасовался с ней в машине, пока личный водитель вез их к дому Вайкуле.
«Едем в гости к Лайме! Какая у меня красотка сидит!» — сказал Максим.
«Только красиво сними, а то опять скажут, что я постарела», — попросила артистка.
«Подожди! Ну я как могу! Без фильтров — естественная красота», — пояснил юморист.
Несколько лет назад Алла Борисовна уже отдыхала в Латвии. Тогда подружки стали снимать забавные видео и называть себя «дамы с дюн». Теперь поклонники ждут, что они возобновят традицию и снимут что-то смешное и веселое.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Пугачева в 73 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «А Алла только хорошеет», «Счастливая семья», «Когда злые языки не волнуют! Алла и Максим просто идеальная пара», — прокомментировали кадры подписчики.