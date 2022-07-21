Дамы с дюн воссоединятся: Пугачева с челкой-шторкой и в наряде цвета ночи отправилась в гости к Вайкуле

Алла Пугачева в прошлом году часто выходила в свет. Она веселилась на юбилее дочки Кристины Орбакайте и лично поздравляла внучку Клаву в день рождения.

А в этом году певица уехала в Израиль и провела там с семьей всю весну. Летом Максим Галкин увез жену и детей в Юрмалу. Они остановились на роскошной вилле.