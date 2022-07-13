Моменты счастья: Орбакайте засняла, как Земцов на самокате катается в парке с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте в этом году отметила свое 51-летие. Она продолжает выступать на сцене и даже снимается в кино. Недавно артистка выпустила новый клип, в котором скопировала Мадонну.
Примечательно, что она успевает не только следить за внешностью, но и уделять время детям. Летом она свозила дочку Клавдию и сына Дени во Францию.
Теперь Орбакайте приехала в Латвию. Она решила присоединиться к Алле Пугачевой, которая там отдыхает с семьей. На этот раз артистка предстала с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Большую часть времени они проводят на вилле, которую снимает Примадонна.
А вот теперь Кристина засняла, как возлюбленный развлекает наследницу. Они отправились гулять в парк. Там Земцов прокатил дочку на самокате. Он был в шортах и желтой толстовке. А вот Клава облачилась в джинсы и принтованный джемпер.
Поклонники осыпали их комплиментами. Многие отметили, что внучка Пугачевой подросла. Также фанаты пришли в восторг от мужа Кристины, которого назвали заботливым папой.
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«Ну что за красота», «Ох, какой яркий наряд у Михаила», «Выглядите круто», «Вот это каникулы», «Сколько счастья», «Это улыбнуло», «У вас дочка такая взрослая уже», «И муж прекрасный, и отец», — стали писать подписчики.