Моменты счастья: Орбакайте засняла, как Земцов на самокате катается в парке с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте в этом году отметила свое 51-летие. Она продолжает выступать на сцене и даже снимается в кино. Недавно артистка выпустила новый клип, в котором скопировала Мадонну.

Примечательно, что она успевает не только следить за внешностью, но и уделять время детям. Летом она свозила дочку Клавдию и сына Дени во Францию.