Берет, косуха, белые джинсы: Саша Савельева показала четыре стильных осенних образа в актуальных тонах

Певица пополнила гардероб новыми нарядами.
Саша Савельева

Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Саша Савельева является известной певицей. Она много лет была солисткой группы «Фабрика». Позже певица решила начать сольную карьеру. Она стала мамой, подарив мужу Кириллу Сафонову сына Леона. Артистка быстро вернулась в форму. Она не раз участвовала в фотосессиях. Звезда всегда подбирает элегантные образы для выходов в свет. 

Это осенью Савельева часто посещает светские мероприятия. Она была в костюме на премии «Мама года». А на днях певица отметилась на показе мод, где щегольнула в кожаных брюках и пончо. По всей видимости, артистка вдохновилась и решила пополнить гардероб. Она похвасталась обновками.

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Саша облачилась в серый объемный свитер и косуху оверсайз. Белоснежные джинсы стали ярким акцентом в аутфите. Образ завершили лоферы на толстой подошве. Она также этот наряд изменила, надев кофту в полоску и алый берет. 

Более лаконичным оказался лук с пальто в припыленном цвете с черной юбкой макси. Певица примерила еще и плюшевую куртку сливочного цвета с клетчатой рубашкой и сапогами. 

Артистка использовала вещи актуальных цветов. Поклонники восхитились ее образами. 

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

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