Берет, косуха, белые джинсы: Саша Савельева показала четыре стильных осенних образа в актуальных тонах

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Саша облачилась в серый объемный свитер и косуху оверсайз. Белоснежные джинсы стали ярким акцентом в аутфите. Образ завершили лоферы на толстой подошве. Она также этот наряд изменила, надев кофту в полоску и алый берет.

Более лаконичным оказался лук с пальто в припыленном цвете с черной юбкой макси. Певица примерила еще и плюшевую куртку сливочного цвета с клетчатой рубашкой и сапогами.

Артистка использовала вещи актуальных цветов. Поклонники восхитились ее образами.