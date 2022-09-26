В трендах осени: Саша Савельева в кожаных брюках-дудочках и клетчатом пончо вышла на подиум

Саша Савельева уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась, когда стала солисткой группы «Фабрика». Однако после рождения сына Леона певица решила начать сольную карьеру. Также она регулярно участвует в фотосессиях. Артистка в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она старается выбирать лаконичные и женственные образы.
Примечательно, что в последнее время Саша часто выходит в свет. Она отметилась на премии «Мама года», где щегольнула в костюме пудрового цвета. Певица не скрывает, что маскулинность в образах ей нравится.
На этот раз Саша отправилась на открытие бутика в Pavplaza. Она вышла на подиум, который был установлен в торговом центре. Певица продефилировала в кожаных брюках-дудочках и блузке с принтом. Образ дополнили клетчатое пончо и ботинки на тракторной подошве. Савельева продемонстрировала актуальный осенний аутфит.
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«Красота, спаси этот мир!» — написала звезда.
Поклонники признались, что Саша могла бы строить карьеру модели. Многие осыпали ее комплиментами. «Красота! Доброта! Любовь! Обязательно спасут!», «Очень классный стиль!», «Самая крутая модель», «Очень уютный образ», «До чего стильная», — стали писать пользователи Сети.