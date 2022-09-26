В трендах осени: Саша Савельева в кожаных брюках-дудочках и клетчатом пончо вышла на подиум

На этот раз Саша отправилась на открытие бутика в Pavplaza. Она вышла на подиум, который был установлен в торговом центре. Певица продефилировала в кожаных брюках-дудочках и блузке с принтом. Образ дополнили клетчатое пончо и ботинки на тракторной подошве. Савельева продемонстрировала актуальный осенний аутфит.

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