Уикенд на ферме: Саша Савельева запечатлела подросшего сына Кирилла Сафонова в алой стеганой куртке

Обычно Саша редко показывает сына. В этом году мальчику исполнилось три года. Певица не скрывает, что окутала малыша любовью. Она не против стать мамой во второй раз, но признавалась, что все зависит не от нее. Артистка иногда делится кадрами с Леоном. На этот раз она вывезла ребенка на природу.