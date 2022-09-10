Уикенд на ферме: Саша Савельева запечатлела подросшего сына Кирилла Сафонова в алой стеганой куртке

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «Фабрика», но потом предпочла начать сольную карьеру. Певица родила долгожданного первенца – сына Леона. После этого артистка стала реже появляться на публике. Свободное время она посвящает малышу и путешествиям с мужем Кириллом Сафоновым.
Обычно Саша редко показывает сына. В этом году мальчику исполнилось три года. Певица не скрывает, что окутала малыша любовью. Она не против стать мамой во второй раз, но признавалась, что все зависит не от нее. Артистка иногда делится кадрами с Леоном. На этот раз она вывезла ребенка на природу.
На этот раз Саша засняла, как малыш умиляется крольчатам, которых содержат на ферме. Мальчик был в алой стеганой куртке и джинсах. Он заметно подрос. С ним был друг, сын подруги певицы. Звезда призналась, что дети остались довольны поездкой. А поклонники восхитились сыном Сафонова. Многие надеются, что родители скоро перестанут прятать его лицо.