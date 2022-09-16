Чует стиль: Савельева в брючном костюме пудрового цвета и массивных ботинках щегольнула на премии «Мама года»

Примечательно, что Саша всегда следила за модой. Она дружит с Владиславой Лисовцом, к которому ходит в салон красоты. Певица не раз снималась в фотосессиях. Также она блистает на красных дорожках в роскошных платьях. А на днях артистка дала концерт, на котором щегольнула в модных брюках палаццо.

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