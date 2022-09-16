Чует стиль: Савельева в брючном костюме пудрового цвета и массивных ботинках щегольнула на премии «Мама года»

Саша Савельева уже давно строит карьеру на сцене. Она в свое время стала частью группы «Фабрика» и много гастролировала. Благодаря своим вьющимся светлым волосам и женственным образом певица выделялась из толпы. А несколько лет назад она начала сольную карьеру. Тогда звезда родила сына Леона от мужа Кирилла Сафонова.
Примечательно, что Саша всегда следила за модой. Она дружит с Владиславой Лисовцом, к которому ходит в салон красоты. Певица не раз снималась в фотосессиях. Также она блистает на красных дорожках в роскошных платьях. А на днях артистка дала концерт, на котором щегольнула в модных брюках палаццо.
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А накануне главный редактор журнала MODA Topical Оксана Федорова организовала премию «Мама года». На мероприятии собрались звездные мамы от Натальи Подольской до певицы Нюши. На светском рауте предстала и Савельева.
Она облачилась в брючный костюм с жакетом оверсайз в пудровом цвете. Маскулинный наряд дополнили массивные черные ботинки. Артистка получила одну из наград. Поклонники восхитились тем, как стильно выглядела звезда.
Саша Савельева. Фото: Global Look Press