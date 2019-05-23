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Танец молодоженов: в Сети появилось первое видео со свадьбы Каменских и Потапа

Пара не скрывает своих чувств.

Танец молодоженов: в Сети появилось первое видео со свадьбы Каменских и Потапа
В сети появился первый свадебный танец Насти Каменских и Потапа ФОТО: www.instagram.com/kamenskux

В Instagram появилось видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа. Пара официально оформила отношения 23 мая. Торжество организовали в ресторане под Киевом. Специально для этого заведение закрыли на спецобслуживание.

Сразу несколько роликов с торжества опубликовала фанатка исполнительницы. Вход посторонним хоть и закрыт, но от настоящих их поклонников трудно скрыться. На ее странице можно найти целую подборку фото с торжественной церемонии. В том числе видео первого танца молодых. Настя и Потап сами исполняют песню, супруги очень нежно смотрят друг на друга, успевают петь и целоваться.

Настя Каменских предстала перед гостями и женихом в очаровательном ажурном свадебном платье. Пара давно вместе, но до последнего скрывала роман. Новость о свадьбе Потапа и Насти по-настоящему обрадовала их поклонников.

Ранее певица поделилась с подписчиками своим счастьем. Она опубликовала фото в свадебном платье, а еще призналась в любви супругу. 

Напомним, в новость о свадьбе исполнителей не верили до последнего. Пару недель назад подруга  Насти Каменских проговорилась, что певица готовится к бракосочетанию с Потапом, но информацию приняли за «утку». Сами влюбленные, чтобы оставить историю в тайне до конца, даже зашифровали текст свадебных пригласительных, пишет сайт Актуальные новости.

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Танец молодоженов: в Сети появилось первое видео со свадьбы Каменских и Потапа
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