Танец молодоженов: в Сети появилось первое видео со свадьбы Каменских и Потапа

В Instagram появилось видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа. Пара официально оформила отношения 23 мая. Торжество организовали в ресторане под Киевом. Специально для этого заведение закрыли на спецобслуживание.

Сразу несколько роликов с торжества опубликовала фанатка исполнительницы. Вход посторонним хоть и закрыт, но от настоящих их поклонников трудно скрыться. На ее странице можно найти целую подборку фото с торжественной церемонии. В том числе видео первого танца молодых. Настя и Потап сами исполняют песню, супруги очень нежно смотрят друг на друга, успевают петь и целоваться.

Настя Каменских предстала перед гостями и женихом в очаровательном ажурном свадебном платье. Пара давно вместе, но до последнего скрывала роман. Новость о свадьбе Потапа и Насти по-настоящему обрадовала их поклонников.

Ранее певица поделилась с подписчиками своим счастьем. Она опубликовала фото в свадебном платье, а еще призналась в любви супругу.

Напомним, в новость о свадьбе исполнителей не верили до последнего. Пару недель назад подруга Насти Каменских проговорилась, что певица готовится к бракосочетанию с Потапом, но информацию приняли за «утку». Сами влюбленные, чтобы оставить историю в тайне до конца, даже зашифровали текст свадебных пригласительных, пишет сайт Актуальные новости.