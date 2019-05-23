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Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Каменских

Церемония состоится в увеселительном заведении недалеко от Киева.

Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Каменских
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Стали известны подробности свадьбы популярных украинских музыкантов Потапа и Насти Каменских. Как рассказали в их пресс-службе, влюбленные официально поженятся в 16.00 по местному времени в ресторане под Киевом. Заведение закроют для посетителей.

Среди гостей весь цвет украинского шоу-бизнеса: в зале можно будет увидеть Осадчую и Горбунова, Дорофеева и Дантеса, Позитива, семью Бабкиных и многих других. Интересно, что одно место в ресторане стоит полторы тысячи гривен, однако молодожёнов такой ценник не смутил, сообщает портал lux.fm.

Слухи о том, что Потап и Настя Каменских решили сыграть свадьбу ходили давно. Несколько недель назад скрывать это музыканты уже не могли. При этом известно, что с 2017 года она выступают сольно. Звезды решили отправиться в сольное плавание.

Ранее Настя Каменских подчеркивала, что счастье любит тишину, поэтому не распространялась относительно личной жизни. А слухи о романе Насти и Потапа не утихали все годы их работы в дуэте. Кстати, в день торжества рэпер выпустил клип «Константа», где Настя Каменских сыграла главную роль.

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Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Каменских
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